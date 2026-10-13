Henk Spaan neemt het op voor aankoop van Ajax: "Wat een onzin"

Ajax speelde zaterdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk tegen NEC en Mario Been stoorde zich aan de inbreng van Sofyan Amrabat. Henk Spaan is echter niet met de voormalig Feyenoord-trainer eens en geeft als rapportcijfer een ruime voldoende (7) aan de middenvelder.

"Jordan Henderson scoorde zaterdag twee keer voor Chelsea", begint hij op de website van het Parool. "Wie denkt dat zijn opvolger Amrabat dit seizoen bij Ajax hetzelfde gaat doen, heeft hem niet meer zien spelen sinds 2022. “Hij voegt niets toe,” aldus Mario Been. Wat wil je dan dat hij toevoegt? Dribbels zoals Ouazane, openingen scheppen zoals Brandt? Wat een onzin allemaal", aldus Spaan.

"Jordi Cruijff kocht Amrabat omdat het middenveld van Ajax vol gaten viel, dieper dan de kraters in Sinkhole Alley, Florida", legt hij uit. "Hij moet verdedigend iets toevoegen en dat doet hij. Een Mokio neemt hij op de koop toe. De trainer van Ajax viel iets te verwijten tegen NEC", vervolgt Spaan over het tactische strijdplan van de Spaanse oefenmeester."