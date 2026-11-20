Henk Spaan onder de indruk: "Hij voetbalt liever met Ouazane"
Henk Spaan heeft op de website van Het Parool een 8 gegeven aan Abdellah Ouazane, de aanvallende middenvelder van Ajax. De voetballiefhebber snapt wel dat het talent, die scoorde tijdens zijn debuut voor de nationale ploeg, voor Marokko heeft gekozen.
"Ouazane is geboren in Amsterdam en komt uit voor het Marokkaanse elftal. Hij kreeg van Brahim Díaz, geboren in Malaga, een hakbal met diens linkervoet, kwam als een wervelwind naar binnen en schoot de bal in de verre hoek", blikt hij terug. "In een clip van Bein Sports zag ik dat Hakimi uitblonk, evenals linksback El Karouani. Hakimi werd geboren in Madrid, El Karouani in Den Bosch", constateert Spaan.
"Je kunt alleen maar hard lachen om oude, verbitterde mannen in Nederland die het Marokkaans-Nederlandse voetballers kwalijk nemen dat ze voor Marokko kiezen. Zeker nadat we maandagavond het sneue Nederlands elftal hebben zien imploderen tegen de Duitsers", blikt hij terug. "Je gaat je als ambitieuze profvoetballer toch niet spiegelen aan Denzel Dumfries als je samen met Hakimi kunt voetballen?"
"Een van de grootste Marokkaanse talenten is Ayyoub Bouaddi, geboren in het Franse Senlis. Hij voetbalt liever met Ouazane dan met Rabiot", besluit Spaan enthousiast. Ouazane moet bij de club uit Amsterdam de concurrentiestrijd aangaan met spelers als Oscar Gloukh en Julian Brandt. Zondag staat voor Ajax de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma. Het duel in de Johan Cruijff Arena begint om half 3.
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