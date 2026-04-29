Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Cruijff zal het wel weten"
Henk Spaan heeft een lans gebroken voor Kasper Dolberg. De spits van Ajax komt de laatste weken amper meer in actie voor de Amsterdammers.
Dolberg kent geen geweldig seizoen bij Ajax. Interim-trainer Oscar Garcia kiest voor Wout Weghorst en heeft weinig minuten over voor Dolberg, tot teleurstelling van Spaan. De columnist vond Weghorst tegen NAC Breda weinig indruk maken.
"In de 29ste minuut van de wedstrijd tegen NAC sprong er een bal weg van de borst van Weghorst. Een minuut later gaf Godts een diepe pass, maar kon Wout niet voor zijn stopper komen. In de 53ste minuut probeerde Weghorst bij de doellijn een passeerbeweging à la Godts", somt hij op in Het Parool. "Het liet een deprimerende indruk achter. Cruijff zal het wel weten."
Dolberg kwam tegen NAC Breda niet in actie en mag naar verluidt komende zomer zelfs weer verkocht worden. "Wat blijft is de herinnering aan een spits met een ruime bagage aan technisch kunnen. Een bal aannemen deed Dolberg met gemak, wegdraaien bij zijn man idem. Als hij de passes had gekregen, hadden we meer snoeiharde schoten gezien", besluit Spaan.
