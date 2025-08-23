Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij is de Zechiël van Ajax"

Henk Spaan heeft zich uitgesproken voor Kian Fitz-Jim. De journalist gaf de Ajax-middenvelder een 8 in zijn column en hoopt dat de clubleiding in de Johan Cruijff ArenA snel besluit zijn contract te verlengen. Volgens Spaan zou dat op dit moment geen topprioriteit hebben.

Spaan is al langere tijd groot fan van Fitz-Jim, al moet de middenvelder het tot nu toe doen met een bijrol bij Ajax. "Ik las ergens dat het langer vastleggen van Fitz-Jim geen prioriteit is voor Ajax", schrijft Spaan in Het Parool. "Hebben ze de invalbeurt gezien tegen Go Ahead? Lazen ze het commentaar van de opgeluchte Youri Baas met die extra middenveldmotor voor hem? Hij vond Fitz-Jim heel goed invallen."

Ondertussen wordt Fitz-Jim in verband gebracht met een mogelijke verhuur. Spaan vergelijkt hem met een andere Nederlandse middenvelder: "Hij is de Zechiël van Ajax." Volgens de columnist is het vreemd dat er nog steeds kritiek klinkt op Fitz-Jim. Al zou de middenvelder een hattrick scoren tegen Real Madrid, dan nog zou hij kritiek krijgen. "Bij Fitz-Jim zal het zijn fysiek zijn. Lekker belangrijk. Kijk eens naar Zechiël. Of naar Vitinha", aldus Henk Spaan.