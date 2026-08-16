Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij wil weg bij Ajax"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Volgens Henk Spaan heeft Anton Gaaei een vertrekwens bij Ajax. De columnist en journalist is juist erg te spreken over de rechtsback. 

Gaaei was afgelopen donderdag tegen Shelbourne opnieuw trefzeker voor Ajax. "Hij lanceerde een raket met zijn rechter, een routineklus voor deze zelden falende speler", zo begint Spaan in zijn column in Het Parool over de rechtervleugelverdediger.

De Deen wordt deze zomer opnieuw gelinkt aan een transfer, maar volgens Spaan zit de vork anders in de steel. "Verder zou ik graag eens zien dat men ophoudt te schrijven dat Anton Gaaei ‘weg moet’ bij Ajax. Gaaei wíl weg bij Ajax, wat niet vreemd is gezien de manier waarop hij wordt behandeld", schrijft hij.

Spaan is juist fan van Gaaei en vindt dat hij meer respect verdient. "Ook wat hem betreft zou ik willen pleiten: práát eens met die jongen. Gaaei is verre van een nobody. Hij is een voetballer die vaak levert als het moet", besluit de journalist. 

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Don-Angelo Konadu

'Optie tot koop opgenomen in huurdeal van Ajax-spits (20)'

0
Dirk Proper in actie tegen FC Twente

Zagaritis ziet kansen tegen Ajax: "Dat geeft vertrouwen voor zondag"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Anton Gaaei
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij wil weg bij Ajax"

'Optie tot koop opgenomen in huurdeal van Ajax-spits (20)'

'NEC verwijst gerucht over Ajax-bod naar rijk der fabelen'

Zagaritis ziet kansen tegen Ajax: "Dat geeft vertrouwen voor zondag"

SC Heerenveen vol vertrouwen: "Het is nog wisselvallig bij Ajax"

Ajax liet NEC-uitblinker lopen: "Hij was daar helemaal niet goed"

Van Hooijdonk wilde oud-Ajacied als bondscoach: "Veel weerstand"

Anco Jansen looft Ajacied: "Zijn voetenwerk is van bizar niveau"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws