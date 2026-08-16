Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij wil weg bij Ajax"

Volgens Henk Spaan heeft Anton Gaaei een vertrekwens bij Ajax. De columnist en journalist is juist erg te spreken over de rechtsback.

Gaaei was afgelopen donderdag tegen Shelbourne opnieuw trefzeker voor Ajax. "Hij lanceerde een raket met zijn rechter, een routineklus voor deze zelden falende speler", zo begint Spaan in zijn column in Het Parool over de rechtervleugelverdediger.

De Deen wordt deze zomer opnieuw gelinkt aan een transfer, maar volgens Spaan zit de vork anders in de steel. "Verder zou ik graag eens zien dat men ophoudt te schrijven dat Anton Gaaei ‘weg moet’ bij Ajax. Gaaei wíl weg bij Ajax, wat niet vreemd is gezien de manier waarop hij wordt behandeld", schrijft hij.