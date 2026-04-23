Henk Spaan prijst Ajacied: "Ik heb helemaal geen klachten meer"

Berghuis kende dit seizoen veel blessureleed en is sinds kort weer vast onderdeel in de wedstrijdselectie. Spaan ziet dat de aanvaller goed is teruggekeerd. "Sinds hij terug is, heb ik eigenlijk helemaal geen klachten meer", stelt hij in de podcast Branie van Het Parool. "Hij neemt ook verantwoording die je van hem min of meer niet zou verwachten."

Spaan ziet dat Berghuis zich de laatste weken als leider ontfermd over de groep. "Hij durft de leiding van de club aan te pakken. Dat doet hij heel chique en welbespraakt, maar wel dodelijk. Ik zou hem altijd bij de club houden. Hij is een jongen met hersens, is verbaal sterk en dwingt ontzag af", aldus de journalist.