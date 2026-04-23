Henk Spaan prijst Ajacied: "Ik heb helemaal geen klachten meer"
Henk Spaan is erg te spreken over Steven Berghuis. De journalist vindt de Ajacied sinds zijn terugkeer weer een goede indruk maken.
Berghuis kende dit seizoen veel blessureleed en is sinds kort weer vast onderdeel in de wedstrijdselectie. Spaan ziet dat de aanvaller goed is teruggekeerd. "Sinds hij terug is, heb ik eigenlijk helemaal geen klachten meer", stelt hij in de podcast Branie van Het Parool. "Hij neemt ook verantwoording die je van hem min of meer niet zou verwachten."
Spaan ziet dat Berghuis zich de laatste weken als leider ontfermd over de groep. "Hij durft de leiding van de club aan te pakken. Dat doet hij heel chique en welbespraakt, maar wel dodelijk. Ik zou hem altijd bij de club houden. Hij is een jongen met hersens, is verbaal sterk en dwingt ontzag af", aldus de journalist.
Wie het de laatste wedstrijden een stuk moeilijker heeft, is Kasper Dolberg. De Deen lijkt de concurrentiestrijd te hebben verloren van Wout Weghorst. "Er wordt verkeerd met hem omgesprongen", oordeelt Spaan. "Ik vind ook dat hij meer in de positie moet komen. Hij heeft een fantastisch schot en dat zie je bijna nooit. Eigenlijk zou het spel een beetje afgestemd moeten zijn op het vrijspelen van Dolberg op een plek waar hij van tien tot twaalf meter kan knallen."
Henk Spaan prijst Ajacied: "Ik heb helemaal geen klachten meer"
