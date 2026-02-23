Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Henk Spaan prijst Ajacied: "Sano werd gaandeweg onzichtbaar"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan is lyrisch over Sean Steur. De middenvelder van Ajax speelde volgens de journalist een sterke wedstrijd tegen NEC (1-1). 

Ajax speelde geen geweldige wedstrijd, maar Spaan vond Steur wel uitblinken. "Tegen NEC speelde Steur zijn meest volwassen wedstrijd tot nu toe", oordeelt hij in zijn column in Het Parool. "Later slaagde hij er steeds beter in om de geprezen Japanner (Kodai Sano red.) te neutraliseren. Die werd gaandeweg onzichtbaar. Hij trok zich terug uit de wedstrijd. Tegen Steur viel weinig eer te behalen."

Fred Grim vond Ajax zaterdag 'geen kerels' en dat klopte volgens Spaan wel. "NEC maakte zestien overtredingen, Ajax zeven. Ik riep een keer dat ze wel moesten terugschoppen. Maar er zat een jochie van 12 naast me dus ik hield me in. Dat Bounida de eerste was die geel kreeg, was belachelijk", aldus de journalits. "Dat Fitz-Jim Kaplan moest dekken bij corners idem. Toen Baas het deed, kopte Kaplan ook over hem heen."

Sean Steur
