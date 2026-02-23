Henk Spaan prijst Ajacied: "Sano werd gaandeweg onzichtbaar"

Ajax speelde geen geweldige wedstrijd, maar Spaan vond Steur wel uitblinken. "Tegen NEC speelde Steur zijn meest volwassen wedstrijd tot nu toe", oordeelt hij in zijn column in Het Parool. "Later slaagde hij er steeds beter in om de geprezen Japanner (Kodai Sano red.) te neutraliseren. Die werd gaandeweg onzichtbaar. Hij trok zich terug uit de wedstrijd. Tegen Steur viel weinig eer te behalen."

Fred Grim vond Ajax zaterdag 'geen kerels' en dat klopte volgens Spaan wel. "NEC maakte zestien overtredingen, Ajax zeven. Ik riep een keer dat ze wel moesten terugschoppen. Maar er zat een jochie van 12 naast me dus ik hield me in. Dat Bounida de eerste was die geel kreeg, was belachelijk", aldus de journalits. "Dat Fitz-Jim Kaplan moest dekken bij corners idem. Toen Baas het deed, kopte Kaplan ook over hem heen."