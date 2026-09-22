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Henk Spaan raakt niet uitgepraat over Ajacied: "Het godswonder"

Gijs Kila
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © Pro Shots

Henk Spaan raakt maar niet uitgepraat over Abdellah Ouazane. De columnist is opnieuw lyrisch over het zeventienjarige talent van Ajax, dat tegen Excelsior een kwartier voor tijd mocht invallen. Ondanks het teleurstellende 2-2 gelijkspel beoordeelt Spaan zijn optreden met een 9.

"‘Voor iemand naar het stadion gaan’ was een afgekloven nietszeggendheid geworden totdat Ouazane als een epifanie tevoorschijn kwam", begint Spaan in zijn column in Het Parool. "De NOS mocht een dag meelopen met het godswonder, dat voor een mbo-stage kinderen van WV-HEDW traint."

Ouazane moet het bij Ajax de laatste wedstrijden voornamelijk doen met invalbeurten. Ook buiten het veld maakt de jonge Ajacied indruk op Spaan. "De mooiste foto was ook al clichématig en tevens hartveroverend: het wereldtalent dat de veters strikt van een meisje in een Ajaxshirt. Ook deze 17-jarige is zich bewust van zijn ongevraagde voorbeeldfunctie", gaat hij verder.

Tegen Excelsior hoefde Ouazane maar kort op het veld te staan om Spaan opnieuw te overtuigen. De columnist zag de middenvelder annex buitenspeler direct initiatief nemen en genoot zichtbaar van zijn optreden. "Door zijn invalbeurt tegen Excelsior schudde ik die twee verliespunten van me af als douchewater. Ik had Ouazane zien spelen. Hij mocht invallen en ik ging kaarsrechtop zitten. Eerst binnensmonds Brandt uitschelden die in de weg ging staan toen Appie op doel wilde schieten. Daarna hartstochtelijk oh en ah roepen bij een solo eindigend met een pass op Gloukh. In de 88ste minuut schot na wervelende solo. Voetballen kan mooi zijn en betoveren."

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