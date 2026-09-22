Henk Spaan raakt niet uitgepraat over Ajacied: "Het godswonder"

Henk Spaan raakt maar niet uitgepraat over Abdellah Ouazane. De columnist is opnieuw lyrisch over het zeventienjarige talent van Ajax, dat tegen Excelsior een kwartier voor tijd mocht invallen. Ondanks het teleurstellende 2-2 gelijkspel beoordeelt Spaan zijn optreden met een 9.

"‘Voor iemand naar het stadion gaan’ was een afgekloven nietszeggendheid geworden totdat Ouazane als een epifanie tevoorschijn kwam", begint Spaan in zijn column in Het Parool. "De NOS mocht een dag meelopen met het godswonder, dat voor een mbo-stage kinderen van WV-HEDW traint."

Ouazane moet het bij Ajax de laatste wedstrijden voornamelijk doen met invalbeurten. Ook buiten het veld maakt de jonge Ajacied indruk op Spaan. "De mooiste foto was ook al clichématig en tevens hartveroverend: het wereldtalent dat de veters strikt van een meisje in een Ajaxshirt. Ook deze 17-jarige is zich bewust van zijn ongevraagde voorbeeldfunctie", gaat hij verder.