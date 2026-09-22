Henk Spaan raakt niet uitgepraat over Ajacied: "Het godswonder"
Henk Spaan raakt maar niet uitgepraat over Abdellah Ouazane. De columnist is opnieuw lyrisch over het zeventienjarige talent van Ajax, dat tegen Excelsior een kwartier voor tijd mocht invallen. Ondanks het teleurstellende 2-2 gelijkspel beoordeelt Spaan zijn optreden met een 9.
"‘Voor iemand naar het stadion gaan’ was een afgekloven nietszeggendheid geworden totdat Ouazane als een epifanie tevoorschijn kwam", begint Spaan in zijn column in Het Parool. "De NOS mocht een dag meelopen met het godswonder, dat voor een mbo-stage kinderen van WV-HEDW traint."
Ouazane moet het bij Ajax de laatste wedstrijden voornamelijk doen met invalbeurten. Ook buiten het veld maakt de jonge Ajacied indruk op Spaan. "De mooiste foto was ook al clichématig en tevens hartveroverend: het wereldtalent dat de veters strikt van een meisje in een Ajaxshirt. Ook deze 17-jarige is zich bewust van zijn ongevraagde voorbeeldfunctie", gaat hij verder.
Tegen Excelsior hoefde Ouazane maar kort op het veld te staan om Spaan opnieuw te overtuigen. De columnist zag de middenvelder annex buitenspeler direct initiatief nemen en genoot zichtbaar van zijn optreden. "Door zijn invalbeurt tegen Excelsior schudde ik die twee verliespunten van me af als douchewater. Ik had Ouazane zien spelen. Hij mocht invallen en ik ging kaarsrechtop zitten. Eerst binnensmonds Brandt uitschelden die in de weg ging staan toen Appie op doel wilde schieten. Daarna hartstochtelijk oh en ah roepen bij een solo eindigend met een pass op Gloukh. In de 88ste minuut schot na wervelende solo. Voetballen kan mooi zijn en betoveren."
Kenneth Perez verbaasd door feit over Ajax: "Dat is ook crazy"
Henk Spaan raakt niet uitgepraat over Ajacied: "Het godswonder"
Driessen waarschuwt Míchel: "Dan moet je hem direct buiten zetten"
Van der Gijp en Kieft twijfelen over Ajax-talent: "Afwachten"
Wim Kieft wijst: "Daar past hij gewoon veel beter dan bij Ajax"
Fitz-Jim verklaart Ajax-vertrek: "Dat perspectief was er niet"
Luijckx lyrisch over Ajax: "Echt een genot om naar te kijken"
'Bij Ajax vertrokken Marijn Beuker kan fluiten naar nieuwe job'
Frank Rijkaard verkoopt Amsterdams pand en verdient miljoenen
Ajax-parel Abdellah Ouazane kijkt vooruit: "Na je profcarrière..."
Nico Dijkshoorn leeft mee met Ajacied: "Lijkt me ondenkbaar zwaar"
Kasper Dolberg noemt grootste verbeterpunt: "Dat wil de trainer"
Van Hanegem: "Dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen..."
Valentijn Driessen wijst naar Ajax: "Daar word je niet blij van"
Xavi vol lof over Ajax: "Dat was van Champions League-niveau"
Danny Koevermans geniet van Ajax-speler: "Klasse spatte er vanaf"
Andy van der Meijde onthult: "Dat was mijn gekste moment bij Ajax"
Van Boekel reageert op Bouwman-incident: "Ik zou hetzelfde doen"
Noa Vahle: "We moeten Ajax niet bombarderen tot titelkandidaat"
El Ahmadi looft Ajax-talent: "Dit gaat wel buitencategorie worden"
Perez hekelt Ajax-hype: "Hij is een soort van Lionel Messi"
Huntelaar vertelt over breekpunt bij Ajax: "Dat heeft mij genekt"
Van der Vaart schaamt zich kapot voor Polman: "Het is vreselijk"
Goodijk over Ajax: "Die minuut is een soort vijand geworden"
‘Real Madrid wil zaken doen met Ajax en klopt aan bij Cruijff’
Míchel geeft update over ziekenboeg: "Werken aan hun fitheid"
Hattrick Brian Brobbey niet genoeg tegen Manchester City
Hans Kraay jr. kritisch op Ajax: "Dan is het ook geen pech"
Vink ziet grote verandering bij Ajax: "Wat wil je nog meer?"
'Ajax-aanwinst verdient geen topsalaris': "Schijnt mee te vallen"