Henk Spaan roemt NEC-uitblinker: "Zou Jordi hebben meegekeken?"

NEC speelde dinsdagavond met 1-1 gelijk op bezoek bij Sparta Rotterdam en daardoor staat de club uit Nijmegen nu op een gedeelde derde plek, samen met Ajax. Henk Spaan zag dat Ajax-huurling Ahmetcan Kaplan één van de uitblinkers was bij het duel op Het Kasteel.

"Ruim een week na het snoeven door Marcel Boekhoorn over Real Madrid als toekomstige tegenstander – Europa lag open voor NEC – is de club vijf punten kwijt", blikt hij terug op de website van het Parool. "Niet voor niets was trainer Schreuder niet blij met de ophef rond Nijmeegse toptransfers en uitgesproken Europese ambities en niet voor niets had Schreuder de transfer aan Sano gegund. Wat trouwens voor de hele kleedkamer gold", aldus Spaan.

"NEC heeft een aantrekkelijk voetballend elftal, deels gebouwd op de goede scouting in Japan door Carlos Aalbers. Nog niet eens zo lang geleden gold Dirk Proper als zo’n toekomstig goudklompje", vervolgt de voetballiefhebber. "Die verdween helaas naar de bank omdat Nejasmic meer balans in het team bracht. Het had tegen Sparta trouwens nog goed kunnen aflopen door de wissels van Schreuder en de alomtegenwoordigheid van de uitblinkende Kaplan, maar Drommel lag in de weg. Wat Kaplan betreft: zou Jordi hebben meegekeken?"