Henk Spaan: "Stel dat Ajax belangstelling voor hem zou hebben"

"Terecht merkte Martens, de trainer van AZ, na de wedstrijd tegen Ajax op dat bijvoorbeeld Belic was gematst met die ene gele kaart", schrijft Spaan in Het Parool. De journalist is wel te spreken over de hoofdtrainer van de Alkmaarders, maar is niet onder de indruk van verdediger Wouter Goes. "Het hadden er gemakkelijk twee kunnen zijn."

"Een dappere opmerking. Nu zal hij even dapper met Goes moeten praten, zijn uitblinkende voorstopper met een zeker karakterprobleem", gaat hij verder. "Zijn optreden aan de zijlijn vond ik dom en ik denk zijn zaakwaarnemer ook. Stel dat Ajax een flakkerende belangstelling voor hem zou hebben. Dat kaarsje heeft hij zondag zelf uitgeblazen."

"Geheel in AZ-stijl zou Goes roepen: 'Wie zegt dat ik naar Ajax wil?' Best wetend dat elke voetballer naar Ajax wil, ook al spelen ze nu voor AZ. Clubs als Feyenoord en PSV hebben de scènes aan de zijlijn ook met belangstelling gevolgd. Ze zullen zich afvragen: hoe goed is Goes bestand tegen de druk van het topvoetbal?", aldus Spaan.