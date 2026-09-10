Henk Spaan verbaasd door Ajacied: "Dat begrijp ik gewoon niet"
Henk Spaan ziet dat Jorthy Mokio de laatste weken in goede doen is. Toch verbaast de journalist zich ook over de wijze waarop de middenvelder zijn rol invult.
Mokio speelde afgelopen weekend tegen PSV weer als controleur. "Er is één ding wat ik nou helemaal niet begrijp. Jorthy Mokio stond op zes. Maar: hij stónd niet op zes", reageert Spaan in de podcast van Hard Gras.
Spaan vindt het vreemd dat Mokio zijn rol zo mag invullen. "Ajax is op zoek geweest naar een statische nummer zes. Edson Álvarez, Jordan Henderson, Sofyan Amrabat... Zo'n soort zes hebben ze gezocht. Maar Mokio mag op die positie doen wat-ie wil. Dat is heel inconsequent. Dat begrijp ik gewoon niet."
"Dat je dat als trainer toelaat, of misschien zelfs wel stimuleert. Omdat je weet dat Mokio zoveel energie heeft, dat ie het kwijt moet ofzo?", vervolgt Spaan, die Mokio wel in goede doen vindt. "Dat zie je. Goed in de duels, goed in de passing. Hij liep de longen uit z’n lijf."
Henk Spaan verbaasd door Ajacied: "Dat begrijp ik gewoon niet"
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