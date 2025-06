Henk Spaan verdedigt Ajacied: "Hard aangevallen door leipketels"

"Nog steeds is Berghuis een acquired taste", begint Spaan zijn oordeel in Het Parool. "Hij is het witlof en de spruiten van de zondagse maaltijd. Liefhebbers likken hun lippen af. Aan de andere kant lijkt het soms of Steven reeds geleerde lessen zomaar vergeet. Dat krijgt je met op latere leeftijd verworven kennis. Die moet zich nog dieper nestelen in het DNA van de teamspeler."

"Omdat hij kan terugvallen op een linkervoet die uitsluitend schuin naar voren denkt, komt het DNA er soms mee weg. Het klinkt gek voor een voetballer van 32, maar de man leert nog steeds", gaat hij verder. Brian Brobbey krijgt een 6,5 van hem. "Brobbey wordt net zo hard aangevallen door leipketels en lapzwansen als door voorstoppers en fluitgasten, maar ik hou rekening met de verzachtende omstandigheden."

"Wat is er met Brobbey aan de hand?' is een in kikkerland vaak gekwaakte retorische vraag", vervolgt hij. "Nou, misschien was er wat in zijn leven aan de hand waarover hij liever niet sprak. En misschien wil hij daarom wel graag een transfer naar een vriendelijker buitenland. Door mij wordt Brobbey succes gewenst en hartelijk uitgezwaaid. Voetballen verleer je evenmin als fietsen

Ook Mika Godts krijgt een 6,5 van de journalist. "Aan het talent twijfelt niemand. Aan de rijpheid ervan wel. Het is de bedoeling van een dribbelende buitenspeler dat die de bal aan het slot van de dribbel voor de voeten legt van de spits, bij voorkeur ‘op een presenteerblaadje’. Godts schoot vaak liever zelf, het talent in dienst van de eigen voet. Toch weinig kwade woorden aan het adres van de Belgische dribbelaar, die het teamspel vast en zeker nog onder de knie gaat krijgen. Negentien jaar pas, en nu al acht doelpunten en zeven assists in alle competities", aldus Spaan.