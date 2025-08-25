Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Het laatste Ajax Nieuws

Henk Spaan vol lof: "Met hem in de basis is Ajax beter in balans"

Niek
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Heracles Almelo en Henk Spaan heeft genoten van het optreden van Kian Fitz-Jim. De voetballiefhebber heeft verder 'weinig conclusies getrokken' naar aanleiding van het duel in de Johan Cruijff Arena. 

"Wel dat Weghorst meer kansen heeft gemist dan benut. Dat Moro een solide beoordeling kreeg, vooral met zijn arbeid en samenwerking met Gaaei", schrijft hij op de website van Het Parool. "Dat Wijndal hard werkte, goed zo, maar dat een assist of een doelpunt er niet inzat, ook al was hij moederziel alleen voor het Almelose doel met de bal aan de voet", aldus Spaan, die Fitz-Jim een 8 geeft voor zijn optreden. 

"Klaassen ook een 7 voor vlijt, maar zodra Fitz-Jim was gewisseld verdween de samenhang uit het middenveld", blikt hij terug. "De man met het gezicht van een kind had voor rust vijf onderscheppingen en over zijn hele wedstrijd 94,3 procent passes die aankwamen, een getal dat is voorbehouden aan centrale verdedigers. Jammer voor Rosa dat hij het centraal achterin beter doet dan als back, want Sutalo is terug. Toch één conclusie: met Fitz-Jim in de basis is Ajax beter in balans", besluit Spaan. 

