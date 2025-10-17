Henk Spaan vreest voor Ajax tegen AZ: "Wat doen Mokio en Godts?"

In aanloop naar de Eredivisie-kraker tussen Ajax en AZ uit Henk Spaan zijn zorgen over de flanken van de Amsterdammers. In zijn column Spaan geeft punten in Het Parool analyseert hij de kwetsbare zones bij de ploeg van John Heitinga.

Zaterdagavond staan Ajax en AZ tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Spaan richt zijn blik op de kwetsbaarheid van Ajax, met name op de vleugels. Zowel in de aanval als achterin zijn er zorgen.

"Gezien problemen op de flanken, achter- en voorin bij Ajax ga ik letten op Denso Kasius en Mees de Wit", schrijft Spaan. Hij noemt de dreiging die uitgaat van AZ, met name op de rechterflank: "Kasius rent langs de lijn, Sadiq sprint naar binnen. Wat doen Mokio en Godts? Elkaar aankijken, vrees ik."

Ook het duel in de spits houdt Spaan bezig. Wouter Goes zal vermoedelijk tegenover Wout Weghorst komen te staan. "Weghorst werkt hard, maar kan niet zo hard lopen", aldus de columnist. "Maar Goes wel iets harder dan Wout. Ik verheug me op de duels tussen Wout en Wouter."