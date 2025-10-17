AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Henk Spaan vreest voor Ajax tegen AZ: "Wat doen Mokio en Godts?"

Gijs Kila
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

In aanloop naar de Eredivisie-kraker tussen Ajax en AZ uit Henk Spaan zijn zorgen over de flanken van de Amsterdammers. In zijn column Spaan geeft punten in Het Parool analyseert hij de kwetsbare zones bij de ploeg van John Heitinga.

Zaterdagavond staan Ajax en AZ tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Spaan richt zijn blik op de kwetsbaarheid van Ajax, met name op de vleugels. Zowel in de aanval als achterin zijn er zorgen.

"Gezien problemen op de flanken, achter- en voorin bij Ajax ga ik letten op Denso Kasius en Mees de Wit", schrijft Spaan. Hij noemt de dreiging die uitgaat van AZ, met name op de rechterflank: "Kasius rent langs de lijn, Sadiq sprint naar binnen. Wat doen Mokio en Godts? Elkaar aankijken, vrees ik."

Ook het duel in de spits houdt Spaan bezig. Wouter Goes zal vermoedelijk tegenover Wout Weghorst komen te staan. "Weghorst werkt hard, maar kan niet zo hard lopen", aldus de columnist. "Maar Goes wel iets harder dan Wout. Ik verheug me op de duels tussen Wout en Wouter."

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
