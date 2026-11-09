Henk Spaan: "We moeten vaststellen dat Ajax mazzel heeft gehad"
Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij FC Twente, maar Henk Spaan beseft dat het duel ook heel anders af had kunnen lopen. De voetballiefhebber beseft dat de club uit Amsterdam al in de eerste helft twee keer had kunnen scoren. Hij geeft een 8 aan uitblinker Oscar Gloukh.
"Gloukh maakte voor rust nauwelijks fouten en gaf een assist op Tolu en later op Bounida", schreef hij zondag op de website van het Parool. "Dit herinner ik me van die Rayane uit de O19 al: hij gaat over het veld als een geest, wordt dan plotseling zichtbaar en scoort", aldus Spaan.
"Het was een ‘intense wedstrijd’ waarvan men verwachtte dat Twente het tempo langer zou volhouden dan Ajax. Het omgekeerde gebeurde", constateert hij. "Ik kwelde mezelf met de wat-als-vraag: wat als Mokio die simpele bal van Gloukh erin had geschoten? Wat dan?"
Een dag later toont hij zich kritisch over Sofyan Amrabat. "Míchel bracht Amrabat een halfuur voor tijd", blikt hij terug. "Amrabat, tegen AZ nog een uitblinker, verzoop onmiddellijk in de Twentse branding. Dus hij verliest een bal aan Weidmann en wordt gered door de VAR die ‘stop de wedstrijd’ gilt. Of Weidmann, niet in de wedstrijd, Ter Stegen had verschalkt, weet niemand. Maar VAR-Higler hielp Ajax wel", constateert Spaan.
"Logisch dat scheids Kooij niet van plan was, gezien de situatie, om Ajax de bonus van een penalty te geven", vervolgt hij realistisch. "Logisch dat hij Twente die bonus wel gaf. Nu de bierwalm is verdampt, moeten we vaststellen dat Ajax mazzel heeft gehad", besluit Spaan over het duel in De Grolsch Veste.
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