Henk Spaan wijst naar Ajacied: "Hoeveel zou PSV willen betalen?"

Youri Baas was vorig seizoen één van de betere Ajacieden, maar lijkt dit seizoen maar mondjesmaat in het stuk voor te gaan komen. De verdediger wordt dan ook gelinkt aan een vertrek uit Amsterdam en daar heeft Henk Spaan een mening over.

"Dat Baas weg zou moeten bij Ajax is een van de onrechtvaardigheden in het voetbal, waar prestaties en talent regelmatig niet ter zake doen", schrijft Spaan in Het Parool. "Als kind moet Baas hebben gedacht: als ik mijn best doe en hard train, haal ik misschien wel het eerste van Ajax. Zo denkt een kind, zo denken wij, want wij en kinderen zijn naïef."

"In het betaalde voetbal spelen financiën vaker een hoofd- dan een bijrol", gaat de journalist en columnist verder. "Jordi Cruijff moet en zal met Ajax Champions League halen en daarvoor wordt in het geval van Baas een beloning voor een geweldig seizoen in een waardeloos elftal rücksichtslos over een onverschillige schouder gegooid."