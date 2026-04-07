Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Henk Spaan zag 'broodmagere' speler: "Ajax liet hem gratis gaan"

Niek
Henk Spaan
Henk Spaan

FC Twente won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van Ajax en Ramiz Zerrouki was één van de uitblinkers bij de club uit Enschede. Henk Spaan is vol lof over de Algerijnse middenvelder, die op fraaie wijze de openingstreffer voor zijn rekening nam. 

"Algerije speelt het WK, waar Zerrouki zijn reputatie kan bestendigen. Het is tien jaar geleden dat Ajax de broodmagere junior afgetest en gratis naar Twente liet gaan. Hij speelde toen zes jaar in de jeugd van Ajax", blikt hij terug op de website van Parool. "Zaterdagavond was hij in de Arena de beste middenvelder. Je kunt er niks van zeggen, want hij faalde bij Feyenoord en zo", constateert Spaan.

"Overigens was zijn afstandsschot best houdbaar voor de onlangs aangekochte Paes (met werkvergunning)", vervolgt hij kritisch. "Toen Rots begon te rennen, zat Weghorst achter hem aan, hoewel hij de achtervolging vroegtijdig staakte. ‘Houd de dief,’ riepen ze nog, maar hij hield de dief niet. Coach Garcia zei dat Dolberg aan de bal beter was, ook in de combinatie, en dat hij een bal kon vasthouden. Weghorst daarentegen kon steengoed druk zetten. Daar gaat het bij Ajax om: druk zetten. Druk zetten is het nieuwe uitgangspunt", besluit Spaan. 

0
0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws