Henk Spaan vindt dat Ajax snel werk moet maken van de aanstelling van een nieuwe hoofd jeugdopleiding. In zijn column in Het Parool noemt hij de huidige situatie amateuristisch. Volgens de columnist zou Pascal Jansen een geschikte kandidaat zijn voor de functie.

De naam van Jansen viel eerder deze week al in Amsterdam. Ook binnen Ajax klinkt onbegrip over het feit dat er nog altijd geen opvolger is aangesteld. Spaan ziet ondertussen ook positieve ontwikkelingen bij de club. 'Voorzichtige conclusie na de interlandbreak: Cruijff doet het niet zo slecht', schrijft hij in Spaan geeft punten.

'Het gaat redelijk met het eerste en bij Jong Ajax lopen aardige voetballers rond. Aan de clipjes op sociale media valt af te lezen dat er op De Toekomst grote talenten opduiken, met Lennox Heitinga als blikvanger', vervolgt Spaan. Toch vindt hij dat de organisatie op dit vlak tekortschiet. 'De roep om een hoofd jeugdopleidingen is dan ook logisch. Cruijff heeft er geen tijd voor, er zijn jeugdtrainers die zijn nummer niet eens hebben, zo gierig moet hij met zijn uren omspringen, dus het delegeren van die verantwoordelijkheid zou voor de hand liggen.'