Henk Spaan ziet drie uitblinkers: "Daarom staat Ajax nu tweede"
PSV speelde zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Feyenoord, terwijl Ajax even later met 1-2 wist te winnen op bezoek bij Sparta Rotterdam. Henk Spaan geeft op de website van Het Parool een 8+ aan Sofyan Amrabat.
"Peter Bosz wilde niet vertellen wat voor tactische vondst hij in zijn mouw had. ‘Dat zal je zo wel zien,’ zei hij, duidelijk tevreden met zijn gameplan. Van Bommel in de spits. Dat was het. Het enige voordeel was dat Read op Perisic kwam te staan", blikt hij terug. "Het nadeel was dat Van Bommel geen spits is. Na rust lag hun linkerkant open. Perisic bekaf, Kostic geen pure verdediger, dus Hadj Moussa kreeg steeds meer vrij spel", aldus Spaan.
"Ajax hoefde alleen nog maar even van Sparta te winnen om in te lopen op de top 2. Omdat Amrabat en Ter Stegen zich daarvan het meest bewust waren, en natuurlijk Brandt, maar dat is logisch, staat Ajax nu tweede", vervolgt hij tevreden. "De beste redding was die van Amrabat, de enige verdediger die nauwelijks een bal weggaf. Liggend op de grond schoot hij hard over zijn eigen doel", besluit Spaan over de Marokkaanse middenvelder.
'Politie vraagt Ajax om aangifte te doen': "Identiteitsfraude"
Sparta-speler in Elftal van de Week: "Het kan niet mooier zijn"
Daley Blind doet boekje open: "Kon amper opstaan uit een stoel"
Henk Spaan ziet drie uitblinkers: "Daarom staat Ajax nu tweede"
De Boer zat er mentaal doorheen: "Wilde op onbewoond eiland zitten"
'Ajax zet in op oude bekende en wil Noa Lang naar Amsterdam halen'
Míchel geeft toelichting over gecancelde wissel: "Té risicovol"
Kenneth Perez onder de indruk van Ajacied: "Buitencategorie"
Theo Janssen op de bres voor Ajacied: "Hij voegt wél dingen toe"
Van Hanegem: "Die zou ik meteen kopen als ik Jordi Cruijff was"
Gouka geniet van Ajacied: "Als hij wil, duwt hij hem onder het gras"
"We pakken uiteindelijk geen punt omdat Ajax een wereldkeeper heeft"
Míchel blij met Ajacied: "Een goede gozer en een goede speler"
Daley Blind ontkracht verhaal: "Dan worden die dingen gezocht"
Ouazane kreeg advies van Steven Berghuis: "Hij raadde het aan"
Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"
Kwakman haalt uit naar Ajax-speler: "Koning verkeerde keuzes"
Klaassen lovend over Ajax-speler na zege: "Geen koekebakker"
Ajax ontsnapt tegen Sparta dankzij een uitblinkende Ter Stegen
Ibrahimovic weigerde Ajax-voetbal te spelen: "Hij dacht: flikker op"
Tolu wil door Ajax gekocht worden: "Natuurlijk sta ik daarvoor open"
Opstelling bekend: Míchel hakt knoop door voor lastige posities
Kraay jr.: "Ondanks dat vind ik hem de beste linksbuiten van Ajax"
Ajax zoekt opvolger Ziggo. Kesbeke reageert: "Zou te gek zijn"
Ten Hag wil zich niet uitlaten over werk Cruijf: "Publiekelijk niet"
'Jordi Cruijff mist duel Ajax met Sparta om bijzondere reden'
Brandt reageert op kritiek Van der Vaart: "Laat die onzin met rust"
Verweij 'gelooft' Farioli niet: "Is met allerlei extra eisen gekomen"
Van Polen ziet Heerenveen-speler niet onderdoen voor Ajax-aankoop
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel staat voor twee dilemma's