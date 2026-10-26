Henk Spaan ziet drie uitblinkers: "Daarom staat Ajax nu tweede"

PSV speelde zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Feyenoord, terwijl Ajax even later met 1-2 wist te winnen op bezoek bij Sparta Rotterdam. Henk Spaan geeft op de website van Het Parool een 8+ aan Sofyan Amrabat.

"Peter Bosz wilde niet vertellen wat voor tactische vondst hij in zijn mouw had. ‘Dat zal je zo wel zien,’ zei hij, duidelijk tevreden met zijn gameplan. Van Bommel in de spits. Dat was het. Het enige voordeel was dat Read op Perisic kwam te staan", blikt hij terug. "Het nadeel was dat Van Bommel geen spits is. Na rust lag hun linkerkant open. Perisic bekaf, Kostic geen pure verdediger, dus Hadj Moussa kreeg steeds meer vrij spel", aldus Spaan.

"Ajax hoefde alleen nog maar even van Sparta te winnen om in te lopen op de top 2. Omdat Amrabat en Ter Stegen zich daarvan het meest bewust waren, en natuurlijk Brandt, maar dat is logisch, staat Ajax nu tweede", vervolgt hij tevreden. "De beste redding was die van Amrabat, de enige verdediger die nauwelijks een bal weggaf. Liggend op de grond schoot hij hard over zijn eigen doel", besluit Spaan over de Marokkaanse middenvelder.