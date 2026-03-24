Henk Spaan ziet 'lichtpunten' bij Ajax: "Jongens van 18 jaar"

Ajax speelde zondag met 1-1 gelijk op bezoek bij Feyenoord en Henk Spaan toont zich kritisch over het niveau van De Klassieker. Toch zag de voetballiefhebber wel twee positieve uitschieters bij de club uit Amsterdam: Spaan geeft Jorthy Mokio zelfs een 8 als rapportcijfer.

"Het raarste moment kwam in de 94ste minuut: Mokio stond klaar om een vrije trap te nemen toen Godts Feyenoord seconden extra gaf door terug te sjokken, Mokio weg te sturen en zelf, vedette, de vrije trap te claimen", blikt hij terug op de website van het Parool. "Dat werd natuurlijk niks. Godts had de bal al in de 89ste en de 93ste minuut verloren, gaf die vrije trap weg en verloor de bal nog eens in de 96ste minuut. Vier keer de bal kwijt in money time", aldus Spaan.

"Wat een slechte wedstrijd hadden we gezien", vervolgt hij teleurgesteld. "Steur en Mokio de lichtpunten, twee jongens van 18 jaar. Mokio die matige passes goed aannam, voortdurend voor een man kwam om een bal te onderscheppen of te heroveren. Steur met zijn mooie schot. Tactisch deed Ajax het niet slecht: Valente tamelijk onzichtbaar. Fitz-Jim en Bounida vielen slecht in en Hadj-Moussa was beter dan Godts", besluit Spaan over de twee vleugelaanvallers.