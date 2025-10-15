Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax historie & oud-spelers

Henk Spaan ziet misser van Ajax: "Laten geregeld spelers gaan"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © Orange Pictures

Henk Spaan is lyrisch over Kristian Hlynsson. De columnist zag de middenvelder van FC Twente onlangs uitblinken tegen Frankrijk. 

Hlynsson maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar FC Twente, maar dat was volgens Spaan geen goede zet van de Amsterdammers. "Ajax laat geregeld spelers gaan waarvan ik denk: zou je dat wel doen?", schrijft hij in zijn column in Het Parool. "Hlynsson verkopen aan FC Twente voor nog geen anderhalf miljoen terwijl hij op de internationale markt voor vier miljoen genoteerd staat?"

Eerder deze week was de middenvelder trefzeker in het gelijkspel tegen Frankrijk. "Hij bleek maandag bij IJsland met gemak mee te kunnen op het niveau van tegenstander Frankrijk, als invaller nota bene", zag Spaan. "De counter vond hem als eindpunt en hij scoorde met rechts de gelijkmaker na een lange sprint op keeper Maignan af, hoog onder de lat."

