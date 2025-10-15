Henk Spaan ziet misser van Ajax: "Laten geregeld spelers gaan"

Hlynsson maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar FC Twente, maar dat was volgens Spaan geen goede zet van de Amsterdammers. "Ajax laat geregeld spelers gaan waarvan ik denk: zou je dat wel doen?", schrijft hij in zijn column in Het Parool. "Hlynsson verkopen aan FC Twente voor nog geen anderhalf miljoen terwijl hij op de internationale markt voor vier miljoen genoteerd staat?"

Eerder deze week was de middenvelder trefzeker in het gelijkspel tegen Frankrijk. "Hij bleek maandag bij IJsland met gemak mee te kunnen op het niveau van tegenstander Frankrijk, als invaller nota bene", zag Spaan. "De counter vond hem als eindpunt en hij scoorde met rechts de gelijkmaker na een lange sprint op keeper Maignan af, hoog onder de lat."