Henk ten Cate botste met beroemde trainer: "Ik had hem gegrepen"

"Het vervelende was dat het rust was en je bij FC Barcelona een hele lange trap hebt", begint Ten Cate in de aflevering Matchday van Broederliefde op het kanaal van Supergaande. "Die Mourinho stond boven aan de trap te schelden naar mij en ik rende die trap op naar hem toe. Er stond alleen grote keeperstrainer. Dat was al helemaal bedacht, want hij zou mij dan een klap moeten geven."

"Hij had alleen niet gezien dat mijn elftalleider ook boven stond", gaat de oud-trainer verder. "Die gozer kwam op mijn af en onze elftalleider geeft hem een ram... Ik ging er langsheen en ik heb die Mourinho nog nooit zo hard zien lopen. Hij heeft zichzelf toen opgesloten in zijn kleedkamer. Ja, ik had hem gegrepen. In emotie doe je dingen en ik weet niet eens wat ik gedaan zou hebben, maar ik was zó kwaad..."

"Die man haalt echt het bloed onder je nagels vandaan. Ik heb nul respect voor hem. Echt niet. En hij heeft het helemaal niet nodig, want hij is wel een goede trainer. Anders win je niet zoveel prijzen. Maar hoe hij dingen doet, ook zoals nu. Hoe hij zich gedraagt in Turkije. Dat is gewoon respectloos. Wie ben jij? Een simpel voetbaltrainertje. Meer niet", aldus Ten Cate.