Henk ten Cate dolblij: "Heb mijn moeder nog trotser gemaakt"

Henk ten Cate staat in maart voor een grote uitdaging als bondscoach van Suriname. De ervaren oefenmeester, die eerder als trainer actief was bij onder meer Ajax, moet met Natio proberen zich te plaatsen voor het WK. Hoewel zowel Bolivia als Irak verslagen moeten worden om het eindtoernooi te bereiken, twijfelt hij er niet aan dat dit gaat lukken.

"Ik heb mijn moeder nog trotser gemaakt dan ze al was, door deze baan aan te nemen", zegt Ten Cate in gesprek met ESPN. "Het doel is het WK halen. Niet alleen met de Surinaamse spelers, maar echt als natie. Als heel Suriname. Daar geloof ik in. Mocht ik de overtuiging niet hebben gehad om het WK te halen, dan was ik op de golfbaan gebleven met mijn glaasje rode wijn en wat tapas."

Hoewel de WK-play-offs pas in de laatste week van maart beginnen, is Ten Cate nu al druk met de voorbereidingen. "De voorbereiding is gestart. We zijn bezig met het analyseren van de tegenstanders. Ik hoop dat ik kan meehelpen om het Surinaamse voetbal groot te maken", aldus de kersverse bondscoach.

Ondanks de moeilijke tegenstanders blijft hij opvallend positief. "Ik vind Bolivia een goede ploeg, maar niet onverslaanbaar. Als ik er al niet in geloof, hoe moeten mijn spelers het dan geloven? Aan mij de taak om dat over te brengen. Ik wil niet praten over de kwaliteit van de tegenstander, dat zal wel. Onze kwaliteit moet voldoende zijn om de klus te klaren", besluit Ten Cate strijdvaardig.