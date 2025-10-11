Henk ten Cate kon naar PSV: "Zij zeiden, jij komt uit Amsterdam"

Henk ten Cate had in 2006 trainer van PSV kunnen worden. Het scheelde weinig of de oud-coach had die stap gezet. De inmiddels gestopte trainer kreeg destijds een aanbieding uit Eindhoven, maar besloot die met pijn in het hart af te slaan.

"Ik kreeg een aanbieding van PSV", zegt Ten Cate bij het programma De Geknipte Gast. In die periode was hij assistent-trainer bij FC Barcelona. "Het bijzondere was dat Jan Timmer, een grootheid in de historie van Philips en PSV, naar Barcelona kwam om mij te bewegen om naar PSV te gaan. Ik voelde me ontzettend vereerd en dacht: waarom eigenlijk niet?"

Niet lang daarna mengde ook Ajax zich in de strijd om Ten Cate. "Die hebben zich vervolgens gemeld. Daar heb ik vervolgens ook een gesprek mee gehad en toen wist ik het eigenlijk niet, ik wist echt niet wat ik moest doen." Ten Cate vroeg zijn familie: "Zij zeiden: 'Jij komt uit Amsterdam en het is altijd een droom voor je geweest om Ajax te trainen, dus je moet dat gaan doen'"

Toch vond Ten Cate het moeilijk om PSV af te zeggen. "Toen heb ik uiteindelijk met een bloedend hart PSV afgebeld, omdat ik het eigenlijk een beetje onbeschoft vond", aldus Henk ten Cate, die uiteindelijk trainer werd van Ajax. In het seizoen 2006/2007 greep hij met de Amsterdammers op de laatste, knotsgekke speeldag net naast de landstitel, in een bloedstollende strijd met AZ en PSV. Het PSV van Ronald Koeman pakte uiteindelijk het kampioenschap dankzij een overtuigende 5-1 zege op Vitesse.