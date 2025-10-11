Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Henk ten Cate kon naar PSV: "Zij zeiden, jij komt uit Amsterdam"

Joram
bron: De Geknipte Gast
Henk ten Cate
Henk ten Cate Foto: © Pro Shots

Henk ten Cate had in 2006 trainer van PSV kunnen worden. Het scheelde weinig of de oud-coach had die stap gezet. De inmiddels gestopte trainer kreeg destijds een aanbieding uit Eindhoven, maar besloot die met pijn in het hart af te slaan.

"Ik kreeg een aanbieding van PSV", zegt Ten Cate bij het programma De Geknipte Gast. In die periode was hij assistent-trainer bij FC Barcelona. "Het bijzondere was dat Jan Timmer, een grootheid in de historie van Philips en PSV, naar Barcelona kwam om mij te bewegen om naar PSV te gaan. Ik voelde me ontzettend vereerd en dacht: waarom eigenlijk niet?"

Niet lang daarna mengde ook Ajax zich in de strijd om Ten Cate. "Die hebben zich vervolgens gemeld. Daar heb ik vervolgens ook een gesprek mee gehad en toen wist ik het eigenlijk niet, ik wist echt niet wat ik moest doen." Ten Cate vroeg zijn familie: "Zij zeiden: 'Jij komt uit Amsterdam en het is altijd een droom voor je geweest om Ajax te trainen, dus je moet dat gaan doen'"

Toch vond Ten Cate het moeilijk om PSV af te zeggen. "Toen heb ik uiteindelijk met een bloedend hart PSV afgebeld, omdat ik het eigenlijk een beetje onbeschoft vond", aldus Henk ten Cate, die uiteindelijk trainer werd van Ajax. In het seizoen 2006/2007 greep hij met de Amsterdammers op de laatste, knotsgekke speeldag net naast de landstitel, in een bloedstollende strijd met AZ en PSV. Het PSV van Ronald Koeman pakte uiteindelijk het kampioenschap dankzij een overtuigende 5-1 zege op Vitesse.

Gerelateerd:
Dies Janse

Janse verklaart keuze voor FC Groningen: "Er kwamen veel clubs"

0
Aymean El Hani

Ajax contracteert Aymean El Hani: Hij is een betrouwbare speler"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Henk ten Cate
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd