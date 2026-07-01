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Henk ten Cate sceptisch: "Dat is het niveau van de Ajax B1"

Max
bron: De Oranjezomer
Henk ten Cate
Henk ten Cate Foto: © Pro Shots

Henk ten Cate denkt niet dat Sarina Wiegman zomaar een mannenteam kan trainen. Volgens de oefenmeester zit er een groot verschil tussen mannen- en vrouwenteams. 

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Wiegman was de afgelopen jaren zeer succesvol met OranjeLeeuwinnen en de nationale ploeg van Engeland. Regelmatig rijst de vraag of de Nederlandse niet een mannenteam kan trainen. 

Ten Cate is sceptisch bij de gedachte. "Ik vind het een wezenlijk verschil of je mannen of vrouwen traint", reageert hij in De Oranjezomer op de vraag of Wiegman de mannen van Ajax zou kunnen trainen. "Kijk alleen al naar het niveau. Met alle respect, maar het niveau van een vrouwenteam is het niveau van de Ajax B1 of iets in die geest. Dat is anders dan wanneer je met topspelers werkt."

Guus Hiddink staat er iets anders in. "Ze zou wel een topteam kunnen trainen. Ik ben wel benieuwd. Ik heb haar vorig jaar de oeuvreprijs uitgereikt en toen heb ik gezegd dat het leuk zou zijn als ze nu ook een mannenteam gaat trainen", aldus de voormalig succescoach. "Stap op een goed niveau in. Eredivisieniveau, waarom niet. Iets lager dan Ajax is ook goed."

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