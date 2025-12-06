Henk ten Cate tipt: "Als hij daarvan leert, gaat het heel snel"

"Aan de ene kant kun je zeggen dat het kapitaalvernietiging is", zegt oud-Ajax-trainer Henk ten Cate tegen NOS. "Aan de andere kant is het kapitaalvergróting, want de jeugdspelers worden meer geld waard. En dan moet je maar hopen dat die verhoogde marktwaarde groter is dan de afschrijving op de speler die zogenaamd niet goed genoeg is."

Volgens Ten Cate is er maar één regel voor een trainer: "De beste speelt. Zo simpel is het. Of dat een aankoop is of een jeugdspeler, dat maakt in principe niet uit. De speler die de beste aanvulling is op het elftal, die moet spelen." Wel benadrukt Ten Cate dat jeugdspelers niet zomaar in het diepe gegooid moeten worden. "Ze moeten er wel aan toe zijn en de kwaliteiten hebben. Dan is het hartstikke goed en doet Ajax zichzelf een groot plezier."

"Als ik die Belgisch-Marokkaanse jongen, Bounida, zie, dat is een heel groot talent, een speler met flair, die onbevangen het veld in gaat. Ja, hij maakt nog veel fouten, maar wel op het hoogste niveau. Als hij daarvan leert, gaat het heel snel."