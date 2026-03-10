Henk ten Cate vol vertrouwen: "Elke week meeting met spelers"

Henk ten Cate heeft er alle vertrouwen in dat hij Suriname als bondscoach naar het WK kan leiden. Later deze maand staan voor Natio de beslissende wedstrijden op het programma, te beginnen op 26 maart tegen Bolivia.

Omdat de spelers buiten de interlandperiodes niet fysiek bij elkaar kunnen komen, zoekt Ten Cate naar andere manieren om met de selectie te werken. Volgens de ervaren trainer biedt het internet daarbij uitkomst.

"We zijn al twee maanden bezig met individuele gesprekken met spelers. Elke week hebben we meetings met de verdedigers, de middenvelders en de aanvallers. We hebben het per linie opgedeeld, want met dertig man in Zoom is geen doen. En drie keer per week stafoverleg", vertelde hij bij Rondo. De oud-trainer van onder meer Ajax en Go Ahead Eagles kijkt met vertrouwen vooruit naar de komende interlands. "Dit mag niet misgaan, en dit gáát ook niet mis."