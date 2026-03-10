Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Henk ten Cate vol vertrouwen: "Elke week meeting met spelers"

Arthur
bron: Rondo
Henk ten Cate
Henk ten Cate Foto: © Pro Shots

Henk ten Cate heeft er alle vertrouwen in dat hij Suriname als bondscoach naar het WK kan leiden. Later deze maand staan voor Natio de beslissende wedstrijden op het programma, te beginnen op 26 maart tegen Bolivia.

Omdat de spelers buiten de interlandperiodes niet fysiek bij elkaar kunnen komen, zoekt Ten Cate naar andere manieren om met de selectie te werken. Volgens de ervaren trainer biedt het internet daarbij uitkomst.

"We zijn al twee maanden bezig met individuele gesprekken met spelers. Elke week hebben we meetings met de verdedigers, de middenvelders en de aanvallers. We hebben het per linie opgedeeld, want met dertig man in Zoom is geen doen. En drie keer per week stafoverleg", vertelde hij bij Rondo. De oud-trainer van onder meer Ajax en Go Ahead Eagles kijkt met vertrouwen vooruit naar de komende interlands. "Dit mag niet misgaan, en dit gáát ook niet mis."

Gerelateerd:
Mika Godts met Kian Fitz-Jim

Mika Godts droomt groot: "Ik wéét dat ik mijn plaats heb"

0
Ko Itakura

FOTO'S | Geblesseerde Ajacied terug op het trainingsveld

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Henk ten Cate
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"

0
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties