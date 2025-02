Henk Veerman maakt indruk: "Kan beter voetballen dan Weghorst"

Wim Kieft is erg te spreken over Henk Veerman. De spits draait opnieuw een uitstekend seizoen bij FC Volendam.

De 33-jarige Volendammer staat dit seizoen op vijftien doelpunten en zeven assists bij de koploper van de KKD. "Ik heb altijd heel lacherig over gedaan over Henk Veerman, maar die Henk Veerman kan echt goed voetballen", begint Kieft in KieftJansenEgmondGijp. "Natuurlijk in een tempo lager, maar hij kan beter voetballen dan Wout Weghorst."

René van der Gijp vraagt zich af of Veerman bij Ajax vaker zou scoren dan Brian Brobbey. "Ik denk het wel", lacht Kieft. "Hij kan goed voetballen, man. Natuurlijk speelt hij een niveautje lager, maar hij doet hele leuke dingen. Het ziet er natuurlijk niet uit allemaal, dat weet ik ook wel."