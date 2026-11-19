Henk Veerman vol lof over oud-Ajacied: "Dat is gewoon waanzinnig"
Henk Veerman ziet dat er steeds meer boomlange spitsen in de Eredivisie spelen. De spits van FC Volendam is met zijn 2,01 meter een opvallende verschijning.
Nu hebben Ajax (Tolu Arokodare), Feyenoord (Nacho Ferri), FC Twente (Wout Weghorst), Go Ahead Eagles (Stefán Sigurdarson), Sparta Rotterdam (Milan Zonneveld), SC Cambuur (Nicolas Binder), FC Utrecht (Artem Stepanov) en Fortuna Sittard (Lequincio Zeefuik) ook een echte targetman.
Toch liggen dat soort type spitsen regelmatig onder vuur, merkt Veerman. Zo kregen oud-Ajacied Brian Brobbey en Luuk de Jong volgens hem regelmatig kritiek. "Maar als je ziet wat zij in de competitie hebben neergezet en ook internationaal laten zien, dan is dat gewoon waanzinnig", zegt Veerman in gesprek met ESPN.
Veerman vindt zichzelf overigens geen pure targetman. De Volendammer, die ook dit seizoen weer aan de lopende band scoort in de Keuken Kampioen Divisie, ziet de nodige eigenschappen die bij dat profiel passen, maar vindt zichzelf niet het sterkst door de lucht. "Als je aan mij vraagt wat ik beter kan, dan denk ik dat ik over de grond iets beter ben."
De oud-spits van SC Heerenveen vindt niet per se dat de boomlange spitsen terugkeren. Volgens hem zijn ze nooit echt verdwenen. Veerman wijst onder meer op Luuk de Jong, die jarenlang een belangrijke rol vervulde bij PSV. "Een comeback weet ik niet. Ze zijn nooit echt helemaal weggeweest, maar het is wel een vorm die steeds vaker terug gaat zien", besluit hij.
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