Henrique heeft duidelijk doel voor ogen: "Dat wil ik bereiken"

Henrique kwam deze week over van AS Monaco en weet welke Brazilianen hem voor gingen. "Met Antony en David Neres heb ik samengespeeld bij de Braziliaanse jeugdelftallen. Maxwell en Filipe Luís ken ik natuurlijk ook. Maxwell heeft hier prijzen gewonnen en zijn naam in de geschiedenis van Ajax gezet", vertelt hij op de clubsite van Ajax.

De vleugelverdediger hoopt ook zulke hoogtepunten te kunnen bereiken in het shirt van Ajax. "Dat is precies wat ik ook wil bereiken. Ik wil prijzen winnen met Ajax en ervoor zorgen dat de supporters mijn naam over een aantal jaar nog steeds herinneren."