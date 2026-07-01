Henrique heeft duidelijk doel voor ogen: "Dat wil ik bereiken"
Caio Henrique heeft een duidelijk doel bij Ajax. De nieuwe aanwinst wil kampioen worden met de Amsterdamse club.
Henrique kwam deze week over van AS Monaco en weet welke Brazilianen hem voor gingen. "Met Antony en David Neres heb ik samengespeeld bij de Braziliaanse jeugdelftallen. Maxwell en Filipe Luís ken ik natuurlijk ook. Maxwell heeft hier prijzen gewonnen en zijn naam in de geschiedenis van Ajax gezet", vertelt hij op de clubsite van Ajax.
De vleugelverdediger hoopt ook zulke hoogtepunten te kunnen bereiken in het shirt van Ajax. "Dat is precies wat ik ook wil bereiken. Ik wil prijzen winnen met Ajax en ervoor zorgen dat de supporters mijn naam over een aantal jaar nog steeds herinneren."
Henrique wil kampioen worden met Ajax. "Je moet altijd de hoogste doelen nastreven. Als je het shirt van een club als Ajax draagt, mag je aan niets minder denken. Dat is ook een persoonlijk doel. Maar als ik hier goed presteer, geloof ik dat ik vanzelf weer in beeld kom bij de nationale ploeg", besluit hij.
Henrique heeft duidelijk doel voor ogen: "Dat wil ik bereiken"
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