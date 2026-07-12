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Henrique lovend over Ajacied: "Ik begrijp hem en hij begrijpt mij"

Amber
bron: FCUpdate.nl
Caio Henrique
Caio Henrique Foto: © Pro Shots

Caio Henrique is een van de zomeraanwinsten van Ajax. De Braziliaanse verdediger kwam over van AS Monaco en wil in Amsterdam een rol als leider pakken. Dat vertelt Henrique in gesprek met FCUpdate.

De groep van Ajax is momenteel jong, zo ziet de mandekker. "Het is een jonge groep met veel talent. Ik heb zes jaar ervaring opgedaan bij Monaco en wil die ervaring gebruiken om de jonge spelers te helpen. Dit seizoen wordt een grote uitdaging, maar als we hard werken kunnen we mooie dingen bereiken."

De Braziliaan is daarbij erg lovend over Mika Godts. "Mika is een heel goede speler en een groot talent. Op de training hebben we deze week veel samengespeeld en in de wedstrijd voelde dat ook meteen goed. Ik begrijp hem en hij begrijpt mij", merkt Henrique op.

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