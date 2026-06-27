'Henrique naar Ajax; Braziliaan bereid veel salaris in te leveren'

Ajax heeft ook met Caio Henrique een persoonlijk akkoord bereikt. Dat meldt De Telegraaf . De 28-jarige Braziliaan staat op het punt een contract tot medio 2030 te ondertekenen, nadat eerder al een overeenkomst werd gesloten met AS Monaco over zijn transfer.

De Amsterdamse club betaalt een vaste transfersom van 10,5 miljoen euro. Dat bedrag kan door prestatiegerelateerde bonussen nog verder oplopen. Henrique geldt als een belangrijke versterking voor de selectie en stond al geruime tijd hoog op de wensenlijst van technisch directeur Jordi Cruijff.

De onderhandelingen met de verdediger verliepen zonder grote obstakels. Henrique was bereid financieel water bij de wijn te doen om de overstap naar Ajax mogelijk te maken. De laatste formaliteiten worden momenteel afgerond, waarna de Braziliaan dit weekend zijn medische keuring zal ondergaan.