'Henrique naar Ajax; Braziliaan bereid veel salaris in te leveren'
Ajax heeft ook met Caio Henrique een persoonlijk akkoord bereikt. Dat meldt De Telegraaf. De 28-jarige Braziliaan staat op het punt een contract tot medio 2030 te ondertekenen, nadat eerder al een overeenkomst werd gesloten met AS Monaco over zijn transfer.
De Amsterdamse club betaalt een vaste transfersom van 10,5 miljoen euro. Dat bedrag kan door prestatiegerelateerde bonussen nog verder oplopen. Henrique geldt als een belangrijke versterking voor de selectie en stond al geruime tijd hoog op de wensenlijst van technisch directeur Jordi Cruijff.
De onderhandelingen met de verdediger verliepen zonder grote obstakels. Henrique was bereid financieel water bij de wijn te doen om de overstap naar Ajax mogelijk te maken. De laatste formaliteiten worden momenteel afgerond, waarna de Braziliaan dit weekend zijn medische keuring zal ondergaan.
Als alles volgens planning verloopt, kan Ajax de komst van Henrique snel officieel bekendmaken. De Braziliaan is inzetbaar als linksback, maar kan eveneens uit de voeten in het centrum van de defensie en op het middenveld. In Amsterdam is hij echter in eerste instantie gehaald als ervaren versterking voor de linkerflank van de verdediging.
Van der Wiel blikt terug: "Ik werd daarbij door niemand geholpen"
'Henrique naar Ajax; Braziliaan bereid veel salaris in te leveren'
'Ajax-deal nadert afronding; medische keuring dit weekend gepland'
Driessen kritisch op keuze Koeman: "Geef zo'n jongen de kans"
Steur kiest 'Ajacied van volgend seizoen': "Hele hoge verwachtingen"
Ajax ziet target in back: "Vrije trappen nemen à la Roberto Carlos"
'Ajax heeft linksback binnen: ESPN meldt akkoord met Braziliaan'
Zahouani ziet voorbeeld in oud-Ajacied: "Hoop dat te bereiken"
BREAKING: Ajax en Marijn Beuker gaan wegen officieel scheiden
'Ajax is klaar met Beuker: bestuurder onderweg naar uitgang'
Ajax haalt afscheidswoord van Wout Weghorst razendsnel offline
Wout Weghorst weg bij Ajax: "Mijn periode hier is niet geslaagd"
Ten Hag: "Speler als Weghorst normaal onhaalbaar voor FC Twente"
Wout Weghorst spits van FC Twente: "Er bleef nog één droom over"
BREAKING: Wout Weghorst vindt nieuwe werkgever en verlaat Ajax
Juf had liefst 2 Oranje-spelers in haar klas: "Weghorst daagde uit"
Koeman krijgt kritiek na basisplek Aké: "Geef Hato nou de kans"
Ajax-middenvelder vertrekt op huurbasis: "Zijn we heel blij mee"
"Als kleine jongen bij Ajax werd er al anders naar me gekeken"
Van der Vaart lacht om Brobbey: "Dan loopt een vrouw meteen weg"
'Ajax slaat toe: koopje van enkele tonnen tekent voor vier jaar'
Ajax-doelwit vertrekt per direct: "We wensen hem veel succes"
'FC Twente hoopt op Weghorst; ook Spaanse en Portugese interesse'
FC Dordrecht haalt Kuijt-opvolger weg bij Ajax: "Ontzettend blij"
Ajax maakt plotseling vertrek bekend: jeugdtrainer per direct weg
Van der Gijp over oud-Ajacied: "Daarna zie je dat weer weken niet"
Rosa sprak veel met teamgenoot: "Echt over van alles en nog wat"
Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken
Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"
Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend