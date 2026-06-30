Henrique officieel Ajacied: "Hebben hier lange tijd aan gewerkt"

Ajax gaat aan de haal met Caio Henrique. De linksback komt over van AS Monaco en tekent een vierjarig contract in Amsterdam.

Dat meldt Ajax via haar officiële kanalen. Jordi Cruijff, technisch directeur van de Amsterdammers, is zeer content: "We zijn blij met de komst van Caio. We hebben lange tijd gewerkt aan zijn komst en het is mooi dat het gelukt is."

Met Henrique haalt Ajax een speler met ervaring naar Amsterdam. "Hij is een speler die veel ervaring en leiderschap met zich mee brengt. Met zijn kwaliteiten is hij een waardevolle aanvulling, die er direct kan staan", besluit hij.