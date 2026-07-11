Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"

Caio Henrique maakte vrijdagavond zijn officieuze debuut in het shirt van Ajax. De linkervleugelverdediger staat bekend om zijn dreigende passes en hoopt hiermee bij te kunnen dragen aan veel doelpunten voor de Amsterdammers.

"Ik ben heel blij", klinkt hij na afloop van de wedstrijd in gesprek met Voetbal International. "Eerste wedstrijd, eerste minuten en het belangrijkste: we hebben gewonnen. De volgende wedstrijd moet het beter, maar dit is de juiste weg. Over mijn eigen optreden ben ik tevreden, het waren maar dertig minuten, maar fysiek voel ik me goed, dus ik ben heel blij." Hij was dicht bij zijn eerste assist. Bij AS Monaco leverden zijn passes ook al heel wat assists op. "Ja, ik creëerde één kans. Ik ben daar altijd naar op zoek, om assists te geven aan mijn teamgenoten, misschien lukt het de volgende wedstrijd. Maar passing, assists geven, dat is mijn sterkste punt. In mijn tijd bij Monaco heb ik zo'n veertig assists gegeven", vervolgt hij.