Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"
Caio Henrique maakte vrijdagavond zijn officieuze debuut in het shirt van Ajax. De linkervleugelverdediger staat bekend om zijn dreigende passes en hoopt hiermee bij te kunnen dragen aan veel doelpunten voor de Amsterdammers.
"Ik ben heel blij", klinkt hij na afloop van de wedstrijd in gesprek met Voetbal International. "Eerste wedstrijd, eerste minuten en het belangrijkste: we hebben gewonnen. De volgende wedstrijd moet het beter, maar dit is de juiste weg. Over mijn eigen optreden ben ik tevreden, het waren maar dertig minuten, maar fysiek voel ik me goed, dus ik ben heel blij."
Hij was dicht bij zijn eerste assist. Bij AS Monaco leverden zijn passes ook al heel wat assists op. "Ja, ik creëerde één kans. Ik ben daar altijd naar op zoek, om assists te geven aan mijn teamgenoten, misschien lukt het de volgende wedstrijd. Maar passing, assists geven, dat is mijn sterkste punt. In mijn tijd bij Monaco heb ik zo'n veertig assists gegeven", vervolgt hij.
Henrique ziet nog genoeg ruimte voor verbetering en sprak daarover met Míchel. "Defensief moet ik soms nog wel wat verbeteren, vooral in de duels. Daar heeft de coach ook met me over gesproken: het belangrijkste in het verdedigen is je duels winnen. Ik ben hier om daaraan te werken."
Diego Simeone liet hem bij Atlético Madrid kennismaken met de defensieve eisen van het topvoetbal. Hij heeft wijze lessen van hem geleerd. "Toen ik bij Atlético speelde, was ik nog jong en speelde ik nog als middenvelder in plaats van verdediger, dus dat was nog een beetje anders. Maar ik heb heel veel van Simeone geleerd, hij is de beste defensieve trainer die er is. Soms neem ik die lessen nog steeds mee op het veld."
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