Henrique op de bank: "Wijndal is nu de beste en fitste linksback"

Míchel laat Owen Wijndal vooralsnog veel minuten maken bij Ajax. Caio Henrique houdt voorlopig de bank warm en bij Voetbalpraat is er begrip voor de keuze van de trainer.

Karim el Ahmadi is kritisch op Henrique. "Ik denk niet dat hij een hele goede verdediger is, dat hij echt heel aanvallend is ingesteld. Hij heeft wel een goede pass en wil heel veel aanvallen, maar ik denk niet dat hij iemand is die heel goed kan verdedigen", zegt hij bij ESPN.

Kees Kwakman is het daarmee eens. "Wijndal is dit op moment zijn beste en fitste linksback. Als de club gaat beslissen dat Wijndal verkocht gaat worden, zal hij dat moeten accepteren, maar ik denk dat de trainer op dit moment vooral een opstelling maakt waarvan hij denkt dat het de fitste ploeg is."

"Het is toch ook wel lekker voor Wijndal", ziet Danny Koevermans. "Hij heeft zoveel gedoe en gezeik gehad. Het is toch mooi voor hem dat hij dan mag spelen en echt zijn aanvallende kwaliteiten eruit komen. Bij een assist betrokken en een goal gemaakt, ik vind het mooi voor zo'n gozer."