Henrique overgehaald door Ajax-man: "Hij maakte dat heel duidelijk"

Caio Henrique werd op dinsdagochtend officieel gepresenteerd bij Ajax. De Braziliaan komt over van AS Monaco en heeft een contract tot 2023 in Amsterdam getekend.

"Ik ben ontzettend blij met de manier waarop ik ben ontvangen. Vanaf mijn aankomst op het vliegveld tot mijn komst op het trainingscomplex is iedereen heel vriendelijk geweest", zegt hij bij zijn officiële presentatie via de clubkanalen van Ajax. "Daardoor voel ik me erg gelukkig en heb ik veel zin om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen."

Hij geeft aan dat Jordi Cruijff doorslaggevend is geweest in zijn keuze. "Jordi maakte heel duidelijk wat de ambitie van Ajax is: weer prijzen winnen. Dat is het belangrijkste voor de club en de supporters. Daarnaast is dit voor mij een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur en een andere competitie."