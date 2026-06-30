Henrique overgehaald door Ajax-man: "Hij maakte dat heel duidelijk"
Caio Henrique werd op dinsdagochtend officieel gepresenteerd bij Ajax. De Braziliaan komt over van AS Monaco en heeft een contract tot 2023 in Amsterdam getekend.
"Ik ben ontzettend blij met de manier waarop ik ben ontvangen. Vanaf mijn aankomst op het vliegveld tot mijn komst op het trainingscomplex is iedereen heel vriendelijk geweest", zegt hij bij zijn officiële presentatie via de clubkanalen van Ajax. "Daardoor voel ik me erg gelukkig en heb ik veel zin om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen."
Hij geeft aan dat Jordi Cruijff doorslaggevend is geweest in zijn keuze. "Jordi maakte heel duidelijk wat de ambitie van Ajax is: weer prijzen winnen. Dat is het belangrijkste voor de club en de supporters. Daarnaast is dit voor mij een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur en een andere competitie."
Daarbij is Ajax volgens de back een naam die tot de verbeelding spreekt. "Ajax is bovendien een traditionele club met een enorme geschiedenis in Europa. Daarom voelt dit als de perfecte stap voor mij".
Van der Vaart fileert oud-Ajacied: "Allerslechte duel van hem ooit"
VIDEO | Marokkaanse fans veroorzaken chaos, Oranje-fan krijgt kopschop
Henrique overgehaald door Ajax-man: "Hij maakte dat heel duidelijk"
Ajax meldt vertrek verdediger: "Daar kijken we erg naar uit"
Henrique officieel Ajacied: "Hebben hier lange tijd aan gewerkt"
Zlatan fileert oud-Ajacied: "Ik vond het echt helemaal niets"
Weghorst kan profiteren van Oranje-drama: "Zo ken ik Wout wel"
Directeur Geelen geeft aan: "Een te groot verschil van inzicht"
Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko
Theo Janssen keek in Playboy: "Haalde de middelste poster eruit"
Ajax Vrouwen shopt bij FC Twente: "Is technisch goed onderlegd"
Noa Vahle ziet De Jong van zich afbijten: "Het zat hem hoog"
Danny Blind duidelijk over Ajax en zoon Daley: "Lijkt me niet"
Marokkaanse bondscoach kent Brobbey goed: "Ik ken hem al langer"
'Míchel belt met Bayern-speler over mogelijke Ajax-transfer'
Vol huis bij Nouri voor Oranje - Marokko: "Het tijdstip is lastig"
'Tweede club uit Italië meldt zich voor Takehiro Tomiyasu (27)'
Nederlands Elftal krijgt waarschuwing voor duel: "Het is de hel!"
Fabrizio Romano spreekt gerucht over Ajax en Ter Stegen tegen
Beuker neemt afscheid van Ajax: "Daar kijk ik met trots op terug"
'Premier League-club mengt zich in strijd om Ajax-doelwit'
'Ronald Koeman voert wijzigingen door in wedstrijd tegen Marokko'
'Ajax en Ter Stegen naderen akkoord over transfer naar Amsterdam'
Ajax maakt vertrek directeur voetbal Marijn Beuker wereldkundig
'Ajax naast Ter Stegen gelinkt aan andere Duitse doelman'
'Ajacied mag hopen op lucratieve transfer, verdediger op lijstje'
Valentijn Driessen twijfelt: "Bij Ajax was hij niet onomstreden"
Van Wonderen over oud-Ajacied bij Oranje: "Hij was nog niet zover"
Wout Weghorst-transfer zorgt voor enthousiasme: "Extra wapen"
Van den Brom over komst Weghorst: "Gaat soms over dat randje"