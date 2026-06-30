Henry snapt oud-Ajacied niet: "Je geeft aan dat je bang bent"

Bondscoach Ronald Koeman besloot voor het duel van Oranje tegen Marokko om zijn systeem te wijzigen. De oud-Ajacied koos voor vijf verdedigers en slechts twee middenvelders en daar begrijpt Thierry Henry helemaal niets van.

"Je haalt een middenvelder eruit en zet er een verdediger bij", begint Henry na de uitschakeling van Oranje op het WK bij FOX Sports. "Daarmee geef je eigenlijk aan dat je technisch gezien bang bent voor Marokko. Dat mag natuurlijk, want uiteindelijk draait alles om winnen. Win je, dan heb je gelijk. Verlies je, dan krijg je kritiek."

De Franse voetballegende vindt de tactische keuze van Koeman niet bij Oranje passen. "Ik was daar echt verbaasd over, want zo speelt Nederland normaal gesproken niet. Koeman had daar duidelijk een heel andere visie op."