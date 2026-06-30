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Henry snapt oud-Ajacied niet: "Je geeft aan dat je bang bent"

Stefan
Thierry Henry
Thierry Henry Foto: © Pro Shots

Bondscoach Ronald Koeman besloot voor het duel van Oranje tegen Marokko om zijn systeem te wijzigen. De oud-Ajacied koos voor vijf verdedigers en slechts twee middenvelders en daar begrijpt Thierry Henry helemaal niets van.

"Je haalt een middenvelder eruit en zet er een verdediger bij", begint Henry na de uitschakeling van Oranje op het WK bij FOX Sports. "Daarmee geef je eigenlijk aan dat je technisch gezien bang bent voor Marokko. Dat mag natuurlijk, want uiteindelijk draait alles om winnen. Win je, dan heb je gelijk. Verlies je, dan krijg je kritiek."

De Franse voetballegende vindt de tactische keuze van Koeman niet bij Oranje passen. "Ik was daar echt verbaasd over, want zo speelt Nederland normaal gesproken niet. Koeman had daar duidelijk een heel andere visie op."

Wel was hij lovend over de prestatie van het Marokkaans elftal. "Ik heb ze nooit als een dark horse gezien, omdat ik vind dat dit een ploeg is die heel ver kan komen. We zullen zien of dat ook gebeurt. Ze probeerden te voetballen, zochten voortdurend de aanval, werden een keer geraakt in de omschakeling, maar herpakten zich uitstekend en bleven geduldig", aldus Henry.

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