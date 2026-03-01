Henry van der Vegt baalt: "Dat had ik nooit verwacht tegen Ajax"

Ajax speelde zondagmiddag met 0-0 gelijk tegen PEC Zwolle. Een teleurstellend resultaat en daar baalt hoofdtrainer Henry van der Vegt van de Overijsselse club misschien nog wel het hardst van.

"Elk punt is heel erg welkom, dus daar zijn we heel blij mee", zegt Van der Vegt na afloop van het duel in Zwolle voor de camera van ESPN. "Maar ik zei net ook al in de kleedkamer dat ik nooit had verwacht dat ik teleurgesteld zou zijn met een punt tegen Ajax. Maar misschien ben ik straks wel blij."

Het steekt de hoofdtrainer dat PEC de grootste kansen van de wedstrijd kreeg. Koen Kostons kreeg bijvoorbeeld een opgelegde mogelijkheid om de Zwollenaren op voorsprong te zetten. "Aan de andere kant hebben we ook heel weinig weggegeven vandaag tegen Ajax. In die zin hebben we dingen goed voor elkaar gehad. Dat laatste stukje dat je nodig hebt om van een topclub te winnen, dat hadden we vandaag niet. Ik zie Ajax nog steeds als topclub. Je hebt gewoon met topspelers te maken", aldus Van der Vegt.