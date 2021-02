Geschreven door Jessica Westdijk 11 feb 2021 om 21:02

Het is al dagen koud in Nederland en de komende dagen wordt het nog veel kouder. Daarom heeft de KNVB in overleg met ESPN besloten om de Eredivisieduels van zaterdag te vervroegen. Voor de avond worden temperaturen van -14 voorspeld, geen weer om in te voetballen.

Er wordt daarom zaterdag al vanaf 12.00 gevoetbald. Het duel tussen Heracles Almelo en Ajax stond oorspronkelijk om 21.00 op het programma, maar is nu vervroegd naar 18.45. Zorg dus dat je op tijd voor de tv zit!