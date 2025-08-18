Heracles Almelo moet belangrijke aanvaller missen tegen Ajax

Heracles Almelo kan in de komende twee Eredivisie-wedstrijden niet beschikken over Jizz Hornkamp. De aanvaller mist daardoor de duels met Ajax en FC Groningen.

Hornkamp kreeg afgelopen weekend een directe rode kaart na een overtreding in de wedstrijd tegen NEC. De spits is voor drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) geschorst. Heracles heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd.

Aanstaande zondag neemt Heracles het in de Johan Cruijff ArenA dus zonder Hornkamp op tegen Ajax. Ook tegen FC Groningen is de aanvaller niet inzetbaar. Dat duel wordt op vrijdag 29 augustus in de Euroborg gespeeld.