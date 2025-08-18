Kick-off
Alvarez-transfer afgeraden: "Ik zou het echt krankzinnig vinden"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heracles Almelo moet belangrijke aanvaller missen tegen Ajax

Joram
bron: KNVB
Philippe Sandler en Jizz Hornkamp
Philippe Sandler en Jizz Hornkamp Foto: © Pro Shots

Heracles Almelo kan in de komende twee Eredivisie-wedstrijden niet beschikken over Jizz Hornkamp. De aanvaller mist daardoor de duels met Ajax en FC Groningen.

Hornkamp kreeg afgelopen weekend een directe rode kaart na een overtreding in de wedstrijd tegen NEC. De spits is voor drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) geschorst. Heracles heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd.

Aanstaande zondag neemt Heracles het in de Johan Cruijff ArenA dus zonder Hornkamp op tegen Ajax. Ook tegen FC Groningen is de aanvaller niet inzetbaar. Dat duel wordt op vrijdag 29 augustus in de Euroborg gespeeld.

Gerelateerd:
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Alvarez-transfer afgeraden: "Ik zou het echt krankzinnig vinden"

0
Kayden Wolff

Jong Ajax boekt met grote cijfers eerste overwinning van seizoen

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 2 8 6
2 Feyenoord 2 3 6
3 PEC Zwolle 2 3 6
4 Ajax 2 2 4
5 PSV 1 5 3
6 FC Utrecht 1 4 3
7 AZ 1 3 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd