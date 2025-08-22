Het laatste Ajax Nieuws
Heracles Almelo moet zondagmiddag vier spelers missen tegen Ajax
Bas Sibum Foto: © Pro Shots
Ajax krijgt zondagmiddag bezoek van Heracles Almelo. De ploeg van Bas Sibum kent vier afwezigen, zo wordt gemeld via de officiële kanalen.
Heracles Almelo moet het doen zonder de geblesseerde Jeff Reine-Adélaïde, Mario Engels en Sava Cestic. Er was nog even vrees voor de inzetbaarheid van Bryan Limbombe, die donderdag de training eerder verliet, maar de aanvaller kan zondag gewoon spelen. Jizz Hornkamp geschorst.
Ajax en Heracles Almelo trappen zondagmiddag om 16.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.
