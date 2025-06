Heracles Almelo spiegelt zich aan Ajax: "We hebben geen keuze"

Het Asito Stadion had altijd een gastvrij imago, maar de club heeft besloten het uitvak aan te passen. Algemeen-directeur Rob Toussaint begrijpt de onvrede en is zelf ook geen fan van de verandering. "De boosheid moet zich niet richten op ons. Maar op al die supporters die ervoor zorgen dat dit nodig is. We hebben geen keuze", oordeelt hij in Tubantia. "We moeten onze eigen fans in het onderliggende vak beschermen.”

Toussaint laat weten dat er steeds vaker veel dingen vanuit het uitvak op de thuissupporters gegooid wordt. "Supporters in de eerste ring zijn de dupe”, legt hij uit. Ook viel er tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen een supporter door eigen toedoen door een plaat naar beneden. "Het is mede de aanzet geweest tot deze maatregelen."

Heracles Almelo is niet de enige club met zo'n constructie in het uitvak. Bijna alle stadions in Nederland met tweede ringen en hoge tribunes lexaanwanden in het uitvak. "PSV, Ajax, FC Twente, AZ, NAC. Noem maar op", aldus de algemeen directeur. "Heracles was een van de weinigen die het nog niet had. Ik had het graag zo gelaten.”