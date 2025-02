Kritiek na Ajax-Heracles Almelo: "Nog nooit zulke pussy’s gezien"

Arno Vermeulen was zondag niet echt onder de indruk van Heracles Almelo. De ploeg van Erwin van de Looi verloor met 4-0 bij Ajax.

Vermeulen had meer verwacht van Heracles, dat de laatste weken in goede vorm steekt. "Ik moest wel lachen om Erwin van de Looi. Voor de wedstrijd stond hij voor de camera zijn verhaal te doen, waarna ik echt dacht: Heracles gaat op z’n Argentijns met het mes tussen de tanden schoppen naar alles dat beweegt", vertelt hij in Voetbalpraat van ESPN.

Daar bleek uiteindelijk weinig van terecht te komen. "Ik dacht dat ze het Ajax lastig zouden gaan maken, maar ik heb nog nooit zulke pussy’s op het veld zien staan...", reageert de verslaggever. "Ze deden werkelijk niets. Maar dan nog deed Ajax het ook keurig, hoor. Het was een degelijke overwinning."