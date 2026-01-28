Heracles bevestigt terugkeer Pasveer, staat zondag al onder de lat

Remko Pasveer vervolgt zijn loopbaan bij Heracles Almelo. De hekkensluiter van de Eredivisie heeft aan Tubantia bevestigd dat de ervaren doelman Ajax definitief verlaat voor een overstap naar Almelo. Volgens De Telegraaf blijft het daar niet bij: de 42-jarige keeper zal ook na zijn actieve carrière aan de club verbonden blijven.

Heracles maakte woensdagochtend tegenover Tubantia duidelijk dat Pasveer op korte termijn wordt ingelijfd. Hij tekent een contract tot het einde van het seizoen, met daarin een optie voor nog een extra jaar. De club hoopt zelfs dat de routinier zondag al zijn debuut kan maken in het duel met Fortuna Sittard. Dat zou betekenen dat Timo Jansink zijn basisplaats verliest; hij had eerder dit seizoen Fabian de Keijzer uit de goal verdrongen.

Volgens De Telegraaf hebben Pasveer en Heracles bovendien afspraken gemaakt over zijn toekomst binnen de club. Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan zal hij een ontwikkeltraject ingaan bij de Almeloërs. Donderdag staat Pasveer voor het eerst op het trainingsveld bij zijn nieuwe werkgever.

Pasveer verzocht Ajax eerder deze week om mee te werken aan zijn vertrek. Ajax doet dat en trekt ondertussen Maarten Paes aan als vervanger. Pasveer heeft zijn teamgenoten bij Ajax al op de hoogte gesteld, aldus De Telegraaf.