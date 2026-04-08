Heracles-directeur hoopvol: "Dat moet dan de ommekeer worden"

Heracles Almelo verloor afgelopen weekend met ruime cijfers op bezoek bij SC Heerenveen (4-1) en daardoor is de ploeg van trainer Ernest Faber nog altijd de hekkensluiter van de Eredivisie. Algemeen directeur Rob Toussaint had gehoopt dat de club uit Overijssel er wat beter voor stond.

"Resultaten verbloemen alles. Voor ons gaat dat niet op", vertelt hij in de nieuwste aflevering van de podcast De Bestuurskamer. "Al kwamen we nog wel 0-1 voor, toen dachten we even dat er wellicht iets in de maak was. Maar niets bleek minder waar", constateert Toussaint, die uitkijkt naar de volgende wedstrijd. De Almeloërs nemen het zaterdagavond in eigen huis op tegen Ajax, de nummer vijf van de Eredivisie.

“Die komen bij ons op bezoek. Dat moet dan de ommekeer worden", vervolgt hij optimistisch. "Dat is waar we continu mee bezig zijn: die ommekeer bewerkstelligen. En we steken de kop niet in het zand. Ergens moet het een keer omdraaien, dus laat dan zaterdag dan maar zijn", aldus Toussaint, die hoopt dat Heracles Almelo in de laatste vijf wedstrijden nog een paar plekjes kan stijgen op de ranglijst.