2026-03-25
Heracles-directeur hoopvol: "Dat moet dan de ommekeer worden"
Heracles-directeur hoopvol: "Dat moet dan de ommekeer worden"

Rob Toussaint
Rob Toussaint Foto: © Pro Shots

Heracles Almelo verloor afgelopen weekend met ruime cijfers op bezoek bij SC Heerenveen (4-1) en daardoor is de ploeg van trainer Ernest Faber nog altijd de hekkensluiter van de Eredivisie. Algemeen directeur Rob Toussaint had gehoopt dat de club uit Overijssel er wat beter voor stond. 

"Resultaten verbloemen alles. Voor ons gaat dat niet op", vertelt hij in de nieuwste aflevering van de podcast De Bestuurskamer. "Al kwamen we nog wel 0-1 voor, toen dachten we even dat er wellicht iets in de maak was. Maar niets bleek minder waar", constateert Toussaint, die uitkijkt naar de volgende wedstrijd. De Almeloërs nemen het zaterdagavond in eigen huis op tegen Ajax, de nummer vijf van de Eredivisie. 

 “Die komen bij ons op bezoek. Dat moet dan de ommekeer worden", vervolgt hij optimistisch. "Dat is waar we continu mee bezig zijn: die ommekeer bewerkstelligen. En we steken de kop niet in het zand. Ergens moet het een keer omdraaien, dus laat dan zaterdag dan maar zijn", aldus Toussaint, die hoopt dat Heracles Almelo in de laatste vijf wedstrijden nog een paar plekjes kan stijgen op de ranglijst. 

De bestuurder wijst daarbij ook naar het programma. "We staan acht punten achter op Excelsior en Telstar. En ons doelsaldo is minder, dus eigenlijk negen. Het positieve is dat we nog tegen Telstar spelen, ook Volendam en PEC Zwolle krijgen we nog. Maar eerst zaterdag dus, tegen Ajax”, besluit Toussaint. 

Gerelateerd:
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

Ajax-doelman wacht operatie: "Dit seizoen niet meer in actie"

John van den Brom: "Heus nagedacht om trainer van Ajax te worden"

Koeman terug naar de Eredivisie? "Hij heeft het me ooit beloofd"

VIDEO | Van der Vaart woest op Ajax-speler: teamgenoten grijpen in

Dennis Bergkamp wil niet terug naar Ajax: "Dan is het klaar ook"
