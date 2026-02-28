Heracles moet nog tegen PSV, Ajax en AZ: "Ze hebben weinig kans"

Heracles Almelo verkeert in crisis. Zware crisis. De club van hoofdtrainer en technisch directeur Ernest Faber is de hekkensluiter van de Eredivisie, ging vorig weekend kansloos onderuit tegen Go Ahead Eagles en heeft een enorm zwaar speelschema voor zich. Eén van de aanstaande tegenstanders is Ajax, maar komende zaterdag komt PSV naar Almelo.

"Die wedstrijd wordt gespeeld met de lampen uit. Poh, dit wordt wat", zegt Rene Wagelaar wat grappend bij 1Twente Voetbaltijd. De voormalig spelersmakelaar vreest met grote vrezen voor Heracles Almelo. "Ze willen natuurlijk binnen een jaar terug naar de Eredivisie, maar als dat niet lukt, wordt het een hele strijd. Dan wordt het écht heel lastig."

"In die Keuken Kampioen Divisie spelen allemaal topploegen…", gaat hij verder. "Roda JC, RKC Waalwijk, MVV Maastricht… iedereen kan van elkaar winnen. Probeer maar eens terug te komen. Veel spelers van de selectie van Heracles zullen vertrekken."

Vervolgens komt het wedstrijdschema van Heracles ter sprake. Zaterdag wacht dus PSV, waarna de ploeg van Faber het opneemt tegen FC Utrecht, AZ, Excelsior, SC Heerenveen en Ajax. "Ze kunnen nog vijftien tot twintig punten pakken. Als de tegenstander niet op komt dagen. Anders hebben ze weinig kans. Wat een programma… potverdomme", aldus Wagelaar.