Heracles-speler Thomas Bruns hekelt KNVB: "Ajax-uit, moeilijk"

Heracles Almelo is na vijf wedstrijden nog altijd puntloos en staat onderaan in de Eredivisie. Volgens middenvelder Thomas Bruns ligt een deel van de oorzaak bij de KNVB, die volgens hem zijn ploeg een lastig speelschema heeft bezorgd.

"Ik weet niet wie de indeling van ons schema heeft gemaakt, maar het is niet heel handig. FC Utrecht-uit, Ajax-uit. Groningen-uit. Dat zijn moeilijke teams, helemaal uit", zegt Bruns na afloop van de wedstrijd tegen AZ bij ESPN.

De ploeg van trainer Bas Sibum begon het seizoen met duels tegen FC Utrecht, NEC, Ajax, FC Groningen en AZ, maar slaagde er in geen van die wedstrijden in punten te pakken. Komende zaterdag gaat Heracles Almelo op bezoek bij NAC Breda.