Heracles-verdediger treurt: "Mika Godts is sneller dan ik ben"

Mika Godts in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo Foto: © MTB-Photo

Heracles Almelo was zaterdag niet opgewassen tegen Ajax. De hekkensluiter van de Eredivisie verloor in eigen huis met 0-3 en keek al snel tegen een achterstand aan. 

"We schieten onszelf weer in de voet", reageert Heracles-verdediger Damon Mirani voor de camera van RTV Oost. "Je weet dat ze gevaarlijk kunnen worden uit counters die ze kunnen plaatsen met de snelheid voorin met Mika Godts. Dan is er niet genoeg druk op de bal en zakken we ook niet snel genoeg achteruit, waardoor Godts vrij baan heeft richting Pasveer."

De 0-2 van Steven Berghuis viel daarna ook al snel. "Dan moet ik ook gewoon slimmer zijn en misschien die bal niet inspelen. Nu wordt die bal onderschept en loop je achter de feiten aan met 0-2. Binnen twee minuten twee goals tegen, dan wordt het heel moeilijk voetballen", aldus Mirani, die zelf bij de openingstreffer tegenover Godts kwam te staan.

"Soms komt dat zo uit", reageert hij. "Als er genoeg druk op de bal is, is dat niet echt een probleem. Als er niet genoeg druk is, dan weet je dat Godts heel snel is. Die is dan sneller dan dat ik ben. Dat is nou eenmaal een feit."

Ajax liet op die momenten wel zien kwaliteit in de aanval te hebben. "Ja, zeker. Maar ik denk dat wij hen ook in die kwaliteit brachten, omdat we ze net teveel ruimte gaven. Dan kunnen ze ook gewoon goed voetballen", besluit hij.

