Heracles-verdediger treurt: "Mika Godts is sneller dan ik ben"
Heracles Almelo was zaterdag niet opgewassen tegen Ajax. De hekkensluiter van de Eredivisie verloor in eigen huis met 0-3 en keek al snel tegen een achterstand aan.
"We schieten onszelf weer in de voet", reageert Heracles-verdediger Damon Mirani voor de camera van RTV Oost. "Je weet dat ze gevaarlijk kunnen worden uit counters die ze kunnen plaatsen met de snelheid voorin met Mika Godts. Dan is er niet genoeg druk op de bal en zakken we ook niet snel genoeg achteruit, waardoor Godts vrij baan heeft richting Pasveer."
De 0-2 van Steven Berghuis viel daarna ook al snel. "Dan moet ik ook gewoon slimmer zijn en misschien die bal niet inspelen. Nu wordt die bal onderschept en loop je achter de feiten aan met 0-2. Binnen twee minuten twee goals tegen, dan wordt het heel moeilijk voetballen", aldus Mirani, die zelf bij de openingstreffer tegenover Godts kwam te staan.
"Soms komt dat zo uit", reageert hij. "Als er genoeg druk op de bal is, is dat niet echt een probleem. Als er niet genoeg druk is, dan weet je dat Godts heel snel is. Die is dan sneller dan dat ik ben. Dat is nou eenmaal een feit."
Ajax liet op die momenten wel zien kwaliteit in de aanval te hebben. "Ja, zeker. Maar ik denk dat wij hen ook in die kwaliteit brachten, omdat we ze net teveel ruimte gaven. Dan kunnen ze ook gewoon goed voetballen", besluit hij.
Marcel Brands kritisch op Ajax: "Dat is beneden topclubniveau"
Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"
Mulder voorspelt tweede plek: "Bij Ajax heb ik geen goed gevoel"
Janssen tipt Ajax trainer: "Dan zal het een stuk beter zal zijn"
Driessen snapt niks van Ajacied: "Als je die beelden terugziet…"
'Weghorst twijfelt aan FC Twente': "Meer Europese clubs willen hem"
Verweij: "Oscar Garcia is gewoon heel erg ontevreden over hem"
Veel lof voor Ajacied: "Hij was weer goed vond ik na afloop"
Jong Ajax loopt tegen TOP Oss alweer tegen een nederlaag aan
Borst: "Het is een ziekte, eentje die mondiaal heerst trouwens"
Ajax gaat akkoord met schikkingsvoorstel van KNVB voor Tomiyasu
Bruggink looft Ajacied: "Dat is precies wat Ajax nodig heeft"
Huub Stevens analyseert: "Als Ajax óók meer weerstand biedt..."
Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"
Bruggink noemt favoriet voor plek 2: "Ajax is ook aan het jagen"
Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"
Berghuis maakt indruk: "Tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan"
Ajax speelt donderdag oefenwedstrijd tegen directe concurrent
Brobbey 'talk of the town' in Engeland, politie start onderzoek
Driessen kritisch: "Het leek wel alsof hij Ajax 3 punten gunde"
Twee Ajacieden in Elftal van de Week na overwinning in Almelo
Haan enthousiast: "Hij is klaar voor een terugkeer naar Ajax"
Ajax ontsnapt aan rood? "VAR zal zelf niet hebben gevoetbald"
Dick Lukkien lyrisch: "Ik zou hem zeker een kans geven bij Ajax"
"Mika Godts is met afstand de beste voetballer in de Eredivisie"
Driessen tempert enthousiasme: "Zoals altijd als Ajax wint..."
El Ahmadi looft twee Ajacieden: "Die kan je altijd aanspelen"
Schuurs kiest beste Ajax-speler uit zijn tijd: "Altijd beslissend"
Brobbey eist hoofdrol op in Engeland: "Groeiende cultstatus"