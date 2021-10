Geschreven door Redactie 25 okt 2021 om 12:10

Ze heten niet allemaal Piet Keizer, Jari Litmanen of Lasse Schöne. Veel Ajacieden mochten slechts sporadisch opdraven in het eerste, en hebben op de één of andere manier een cultstatus verworven. Of ze zijn juist helemaal uit het geheugen gewist. Daarom nu, uit de losse pols, vier namen ‘van toen’ in het kader van de welbekende radiotune “Herinnert u zich deze nog!?”.

Cultheld ‘Sukkie’

Sommige spelers wisselen zo vaak van club dat ze zich beter druk kunnen maken om hun reisverzekering, dan om hun contract of woning. Dat verandert namelijk met de regelmaat van de klok. Zoals bij cultheld ‘Sukkie’, de uit Zuid-Korea afkomstige personificatie van het ultieme jongensboek. De aanvaller was in 2009 niet weg te slaan bij trainingen van Ajax – als toeschouwer, wel te verstaan. Na herhaalde verzoeken aan coach Martin Jol mocht hij meetrainen. Wat bleek: Suk Hyun-jun was goed genoeg voor in ieder geval een mooie profcarrière in onder meer Portugal, Turkije en Frankrijk.

Dennis Schulp, nog steeds fan

Dennis Schulp kreeg binnen de club het stempel van nieuwe Dennis Bergkamp, nogal een last op twee jonge, onervaren schouders. Schulp maakte deel uit van de selectie van 1996, waarvan we alle namen wel zo’n beetje op kunnen dreunen. Degenen die de meesten daarbij steevast vergeten zijn Dave van den Bergh, Ignacio Tuhuteru, Robert Gehring, Andriy Demchenko, Hayden Foxe en inderdaad, middenvelder Dennis Schulp. Zijn carrière vond grotendeels plaats in de Eerste Divisie. Nog steeds is Schulp, gezien de berichten op zijn facebookpagina, vaste bezoeker van de Johan Cruijff Arena.

Hans Werdekker, verdediger in een nare periode

“Hans Mandekker”, werd er op de tribune van De Meer gegrapt, toen de van Willem II overgekomen Hans Werdekker één van zijn weinige wedstrijden bij Ajax speelde. Het was in de periode onder coach Kurt Linder eind jaren ’80, geen favoriet tijdperk van menig Ajacied. Werdekker keerde snel terug bij Willem II en speelde nog drie seizoenen bij RKC alvorens het in het American Football te proberen. Sindsdien zet de verdediger vooral muurtjes neer als timmerman.

Erik Regtop: what’s in a name?

Het verhaal gaat dat coach Johan Cruijff geen speler in het elftal wilde die Regtop van zijn achternaam heette. De oefenmeester zou dit ‘geen gezicht’ vinden op het wedstrijdformulier. Kind van de rekening met die achternaam was Erik, een veel scorende schaduwspits die halverwege de jaren indruk maakte op kweekvijver Voorland, zeg maar De Toekomst van vroeger. Al dan niet door toedoen van Cruijff kon Regtop zich niet staande houden in Ajax 1 en belandde hij bij Telstar. Hij vond zijn heil uiteindelijk in Zwitserland en is daar momenteel trainer van FC Montlingen.