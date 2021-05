Geschreven door Jessica Westdijk 09 mei 2021 om 23:05

Het herstel van Daley Blind verloopt voorspoedig, zo liet Frank de Boer zondag weten bij Goedemorgen Eredivisie.

Blind raakte in maart geblesseerd in een interland tegen Gibraltar. Al snel was duidelijk dat het seizoen met Ajax voor hem voorbij was, maar Blind gaf ook al meteen aan te hopen op het EK.

Dat lijkt dus een realistisch doel. “Hij loopt zelfs voor op schema. Als alles goed gaat, dan zou hij op 28 mei kunnen aansluiten”, zo gaf Frank de Boer aan.